Terremoto oggi Firenze M 3.1/ Ingv ultime notizie, una scossa anche nel mar Tirreno

E’ sabato 23 marzo 2024 e anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi nel nostro territorio. L’ultima in ordine di importanza, così come si legge sul bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata quella localizzata a a quattro chilometri a nord est della località di Certaldo, in provincia di Firenze. Si è trattato di un sisma, che, stando a quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, ha avuto una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter, terremoto localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 1:19 fra venerdì 22 e sabato 23 marzo 2024.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.5770 gradi di latitudine e 11.0680 di longitudine, oltre ad una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. I comuni nel raggio di 20 km localizzati sono stati quelli di Montespertoli, Castelfiorentino, Tavarnelle Val di Pesa, Barberlino Val d’Elsa e Gambassi Terme, tutti della provincia di Firenze. La città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere invece Scandicci, distante 22 chilometri dall’epicentro, con Firenze a 26 chilometri, quindi Prato a 34 e Siena a 36.

TERREMOTO OGGI NEL MAR TIRRENO MERIDIONALE, I DETTAGLI INGV

Sala Sismica INGV-Roma ha segnalato un’altra scossa di terremoto , precisamente una nel mar Tirreno Meridionale, in mare aperto e lontano dalla terraferma. La scossa ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, avvenuta poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 21 minuti.

L’evento tellurico ha avuto coordinate geografiche, precisamente 38.4690 gradi di latitudine, 15.4960 di longitudine e una profondità di 134 chilometri sotto il livello del mare, quindi un ipocentro importante. Essendo il sisma verificatosi lontano dalla costa, l’Ingv attraverso il proprio sito fa sapere che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro” è stato individuato. In merito invece alle città più vicine con almeno 50mila abitanti, Messina è risultata a 31 chilometri di distanza, con Reggio Calabria a 42, quindi Lamezia Terme a 91 e Acireale a 99.

