Terremoto oggi Firenze M 3.3/ Ingv ultime notizie, ennesima scossa ad Impruneta

Ecco quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, martedì 10 maggio 2022, in Italia e non solo. Come sempre facciamo riferimento al bollettino delle scosse pubblicato live, in tempo reale, da parte dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia d’Italia. L’ultimo evento tellurico segnalato è quello avvenuto in quel di Impruneta, in provincia di Firenze. Un’ennesima scossa di magnitudo 3.3 gradi sulla scala Richter registrato alla ore 5:51 di stamane, a cui ha fatto seguito un altro sisma più lieve, di magnitudo 2.0 gradi alle ore 6:19. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi a sei chilometri a nord ovest della località di Comano, in provincia di Massa (regione Toscana).

Terremoto oggi Firenze M 2.7/ Ingv ultime notizie, sciame sismico ad Impruneta

Si è trattato di un terremoto lieve, avendo avuto una magnitudo di solo 1.6 gradi sulla scala Richter, mentre le sue coordinate sono state 44.3430 gradi di latitudine, 10.0870 di longitudine e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma è avvenuto alle ore 3:42 della notte passata, fra lunedì 9 e domenica 10, e secondo quanto segnalato dalla sala Sismica INGV-Roma, è stato localizzato nei pressi di Bagnone, Monchio delle Corti, Licciana Nardi, Filattiera e Villafranca in Lunigiana, tutti paesi della provincia di Massa e Prato. Carrara risulta essere la città più vicina all’epicentro, distante 30 chilometri, con La Spezia più staccata a 33 e quindi Massa a 34.

Terremoto oggi Firenze, M 2.3/ Ultime notizie Ingv: scossa Impruneta, sciame Toscana

TERREMOTO OGGI MARCHE: TREMA LA PROVINCIA DI MACERATA

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi dall’Ingv nella regione Marche, e precisamente a tre chilometri ad est della località di Visso, in provincia di Macerata.

Anche in questo caso si è trattato di un sisma lieve, di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 2:12 della notte. Le sue coordinate geografiche sono state 42.9210 gradi di latitudine, 13.1160 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, mentre, a livello di comuni limitrofi, si segnalano Ussita, Castelsantagelo sul Nera, preci, Bolognola e Monte Cavallo. Foligno, a 34 chilometri dall’epicentro, è la città più vicina, con Terni a 55 e infine Teramo a 56. Entrambe le scosse segnalate su questa pagina non hanno provocato danni alle vie di comunicazioni o edifici, ne tanto meno dei feriti/vittime.

TERREMOTO OGGI CATANIA M 2.6/ Ingv ultime notizie: scossa a Linguaglossa

© RIPRODUZIONE RISERVATA