Terremoto oggi Firenze M 3.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Latina

Anche per la giornata di oggi, venerdì 21 ottobre 2022, l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha comunicato l’elenco di scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e all’estero. Scorrendo il bollettino, l’ultimo sisma significativo delle scorse appare quello registrato a 6 chilometri a nord di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, alle ore 5:49 di questa mattina e con una magnitudo di 3.4 gradi sulla scala Richter, un movimento tellurico che è stato avvertito da molti residente della zona. Un altro sisma è stato segnalato a tre chilometri a nord est dalla località di Palomonte, in provincia di Salerno. Il sisma è stato di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter, quindi molto leggero, è ed è stato registrato nel cuore della notte passata, fra giovedì 20 e venerdì 21 ottobre, alle ore 1:44 locali.

Le sue coordinate geografiche sono state 40.6830 gradi di latitudine, 15.3140 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, mentre, stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, i comuni limitrofi l’epicentro sono stati Colliano, Oliveto Citra, Contursi Terme, Buccino e infine Valva. Battipaglia, distante 29 chilometri, è risultata essere la cittadina più prossima alla zona del sisma, con Potenza a 42, quindi Salerno a 47 e infine Avellino a 51. L’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi in Italia, localizzata a due chilometri a sud di Castelforte, comune in provincia di Latina (siamo nella regione Lazio).

TERREMOTO OGGI LATINA DI M 1.5: I DETTAGLI INGV

Anche in questo caso si è trattato di un sisma molto lieve, di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, avvenuto la notte passata, alle ore 3:04. Le sue coordinate geografiche sono state 41.2800 gradi di latitudine, 13.8250 di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni limitrofi sono stati Santi Cosma e Damiano, Minturno, Spigano Saturnia, Coreno Ausonio e Cellole.

Aversa, distante 47 chilometri dall’epicentro, è invece risultata essere la cittadina più vicina, con Caserta a 48, quindi Giugliano in Campania a 50. Il terremoto, che come è evidente si è verificato a cavallo fra il Lazio e la Campania, non ha causato danni ne tanto meno feriti e lo stesso è valso anche per il precedente terremoto registrato oggi, quello della provincia di Salerno.

