Terremoto oggi Foggia M 1.7/ Ingv ultime notizie, lieve sisma anche a Macerata

E’ martedì 6 giugno 2023 e come ogni giorno anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia e non solo. Secondo quanto comunicato dal sito dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, noto come INGV, l’ultimo evento tellurico “importante” è quello che si è registrato nella regione Puglia precisamente a 10 chilometri a nord est della località di Mattinata, in provincia di Foggia.

L’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma durante la notte passata, precisamente alle ore 1:50 fra lunedì 5 e martedì 6 giugno 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 41.7920 gradi di latitudine, 16.0990 di longitudine, e una profondità di 25 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Vieste, Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano e Peschici, tutti della provincia di Foggia. La città più vicina è invece risultata essere Manfredonia, distante 23 chilometri dall’epicentro, con Barletta più staccata a 55, quindi Foggia a 59 e San Severo a 61.

TERREMOTO OGGI A MACERATA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scosse di terremoto è stata registrata oggi nella regione Marche, e anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico leggero. Il sisma è stato localizzato a quattro chilometri a ovest di Colmurano, in provincia di Macerata, ed ha avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter.

E’ stato registrato alle ore 4:19 di questa mattina, mentre le sue coordinate geografiche sono state 43.1600 gradi di latitudine, 13.3100 di longitudine, e una profondità di 26 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Camporotondo di Fiastrone, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Belforte del Chienti e Tolentino. La città più vicina al sisma è invece risultata essere Ancona, distante 54 chilometri dall’epicentro, quindi Foligno alla stessa distanza, po Teramo a 64 chilometri e infine Perugia a 75. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

