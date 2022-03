Terremoto oggi Foggia M 1.8/ Ingv ultime notizie, trema anche L’Aquila

Facciamo il punto sulle scosse di terremoto verificatesi oggi, venerdì 18 marzo 2022, in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto registrato dall’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, nel nostro Paese si è verificato un sisma in quel della regione Puglia, in provincia di Foggia, precisamente a quattro chilometri ad ovest della località di Monteleone di Puglia. La scossa di terremoto non è stata registrata oggi ma nella serata di ieri, precisamente alle ore 21:33, ed ha avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Isole Eolie M 3.8/ Ingv ultime notizie, trema anche Pordenone

L’epicentro è stato invece localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 41.177 gradi di latitudine, 15.217 di longitudine, e una profondità di 17 chilometri sotto il livello del mare, mentre, stando alla Sala Sismica INGV-Roma, i comuni in zona sono quelli di Zungoli, Savignano Irpino, Panni, Villanova del Battista e Montaguto, paesi del foggia ma soprattutto dell’avellinese, visto che il sisma è avvenuto a cavallo fra Puglia e Campania. Benevento è risultata infatti essere la città più vicina all’epicentro, distante 37 chilometri, con Foggia a 42, Avellino a 46 e Cerignola a 58.

TERREMOTO OGGI CAMPI FLEGREI M 3.5/ Ingv ultime notizie, sisma tra Bagnoli e Pozzuoli

TERREMOTO OGGI L’AQUILA M 1.5: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata dall’Ingv nella tarda serata di ieri, precisamente in provincia de L’Aquila. In questo caso si è trattato di un movimento tellurico di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter localizzato a sei chilometri a nord ovest de L’Aquila, e avvenuto alle ore 23:22.

Le coordinate geografiche del terremoto di ieri sono state 42.381 gradi di latitudine, 13.334 di longitudine, e l’ipocentro, la profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda i comuni in zona si segnalano Scoppito, Pizzoli, Barete, Lucoli e Tornimparte, mentre, oltre a L’Aquila, nelle vicinanze si trovano le città di Teramo, distante 44 chilometri e Terni a 60. Entrambe le scosse riportate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti, vista la loro moderatezza.

TERREMOTO OGGI REGGIO CALABRIA M 3.3/ Ingv ultime notizie, scossa a Feroleto

© RIPRODUZIONE RISERVATA