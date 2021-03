Terremoto oggi Foggia M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa a San Giovanni Rotondo

Andiamo a vedere quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia. Come sempre il nostro punto di riferimento è l’Ingv, l’istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno registra ed analizza i vari sismi avvenuti in Italia e non solo. Per quanto riguarda la giornata odierna, sabato 13 marzo, segnaliamo un sisma avvenuto in Puglia, precisamente in quel di San Giovanni Rotondo, nota località in provincia di Foggia.

Il terremoto di oggi è stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter ed è avvenuto alle ore 4:27 della notte passata in una zona con coordinate geografiche pari a 41.69 gradi di latitudine, 15.73 di longitudine e una profondità di 19 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto specificato dalla Sala Sismica INGV-Roma, i comuni che hanno avvertito la scossa sono stati quelli di San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Cagnano Varano, Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Carpino, mentre a livello di città si segnalano nella zona Foggia, distante circa 30 chilometri, nonché Barletta, che invece si trova a 61 chilometri dall’epicentro.

TERREMOTO OGGI A FOGGIA E IN PROVINCIA DI MESSINA

La scossa di terremoto registrata oggi nel foggiano non ha provocato danni ne tanto meno dei feriti o dei morti, vista la sua lieve potenza. Situazione simile è avvenuta lungo la Costa Siciliana nord orientale, in mare aperto e in provincia di Messina, dove è stato registrato dall’Ingv un movimento tellurico di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter. Un evento avvenuto sempre nella notte appena passata, precisamente alle ore 4:38, con coordinate geografiche pari a 38.31 gradi di latitudine e 14.72 di longitudine, con l’aggiunta di una profondità pari a 125 chilometri sotto il livello del mare, un ipocentro quindi significativo. Solo due i comuni nella zona ma che probabilmente non hanno avvertito la scossa, leggasi Capo d’Orlando e Brolo, entrambi nel messinese, mentre in un raggio di 70/80 km si segnalano la presenza di Messina e Reggio Calabria.



