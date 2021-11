Terremoto oggi Foggia M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Perugia

Facciamo il consueto punto quotidiano sulle scosse di terremoto che si sono verificate oggi o nelle ultime ore sia in Italia quanto all’estero. Stando a quanto comunicato in maniera tempestiva l’ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il proprio portale, l’ultimo sisma superiore alla magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter è stato quello delle ore 23:39 di ieri sera, avvenuto in Puglia. Il terremoto è stato localizzato precisamente a nove chilometri a sud est di San Giovanni Rotondo, nota località in provincia di Foggia, ed ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi.

TERREMOTO OGGI MESSINA M 2.8/ Ingv ultime notizie, sisma in località San Teodoro

L’evento tellurico è stato classificato dalla Sala Sismica INGV-Roma con coordinate geografiche pari a 41.634 gradi di latitudine, 15.768 di longitudine e una profondità di 19 chilometri sotto il livello del mare. A livello di comuni si segnalano in zona Manfredonia, San Marco in Lamis, Rignano Garganico e Monte Sant’Angelo, mentre, per quanto riguarda le città, oltre alla già citata Manfredonia, distante 13 chilometri, troviamo Foggia a 27, quindi San Severo e 33 e Cerignola a 42, tutte le località molto note del Gargano. Un altro terremoto è stato segnalato dall’Ingv sempre nella tarda serata di ieri, precisamente in provincia di Perugia, a sei chilometri a sud est dalla località di Castel Ritaldi (siamo in Umbria). Anche in questo caso il movimento tellurico è stato di magnitudo 2.0 ed è stato registrato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 23:35 della serata di ieri.

Terremoto oggi Perugia M 2.0/ Ingv ultime notizie, trema la località di Norcia

TERREMOTO OGGI FOGGIA, PERUGIA E BRESCIA: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

Le coordinate geografiche sono state 42.788 gradi di latitudine, 12.721 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni limitrofi e che potrebbero aver avvertito la scossa, si segnalano Campello sul Clitunno, Trevi, Sant’Anatolia di Narco, Vallo di Nera e Scheggino.

Foligno dista invece 19 chilometri, con Terni a 26 e infine Perugia a 45. L’ultima scossa di terremoto che vi segnaliamo è quella delle ore 16:41 di ieri pomeriggio avvenuta in Lombardia, precisamente a due chilometri dalla località di Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia. Il sisma è stato di magnitudo 2.2 gradi con una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto oggi Salerno, M 2.3/ Ultime notizie INGV: scosse anche nel Modenese

© RIPRODUZIONE RISERVATA