Terremoto oggi Foggia M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Macerata

Una nuova scossa di terremoto si è verificata oggi in provincia di Foggia. Secondo quanto si legge sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è stato localizzato di preciso a sei chilometri a nord di Mattinata, nella regione Puglia.

Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 41.7640 gradi di latitudine, 16.0470 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, alle ore 2:30, nel cuore della notte passata fra lunedì 27 e martedì 28 novembre 2023. In zona individuati i comuni di Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano, Vieste e Carpino, tutte località del foggiano, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro è risultata essere Manfredonia, distante 18 chilometri dalla zona del sisma, con Barletta più staccata a 53, quindi Foggia a 54 e infine San Severo a 56 chilometri di distanza.

Terremoto Campi Flegrei, polemiche su decreto/ M5S: "Misure insufficienti, a rischio sicurezza dei cittadini"

TERREMOTO OGGI MACERATA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto, sempre lieve, si è verificata oggi a quattro chilometri a sud ovest di Esanatoglia, in provincia di Macerata, nella regione Marche. In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 4:10 della notte scorsa.

Terremoto oggi Canale di Sicilia meridionale M 2.7/ Ingv ultime notizie, lievi scosse a Savona

La Sala Sismica INGV-Roma ha comunicato come sempre le coordinate geografiche che sono state 43.2340 gradi di latitudine, 12.9090 di longitudine, e una profondità di 49 chilometri sotto il livello del mare. In zona i comuni di Fiuminata, Matelica, Pioraco, Gualdo Tadino e Sefro, mentre la città più vicina è risultata essere Foligno, distante 35 chilometri dall’epicentro, con Perugia più staccata a a 45, quindi Ancona a 65 chilometri. Le scosse di terremoto segnalate oggi su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti o delle vittime, saremo pronti ad aggiornarvi su questa pagina in caso di altri movimenti tellurici importanti.

Terremoto oggi San Marco la Catola ML 2.1/ Ingv ultime notizie: trema la terra in provincia di Foggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA