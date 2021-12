Terremoto oggi Foggia M 2.2/ Ingv ultime notizie, trema anche il mar Adriatico

Ecco quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, martedì 21 dicembre 2021, in Italia, così come tempestivamente comunicato dai professionisti dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo evento è stato segnalato la notte passata fra lunedì 20 e martedì 21 dicembre, lungo la costa garganica, in provincia di Foggia (Puglia). E’ stato un sisma di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, registrato precisamente alle ore 2:52, e con coordinate geografiche pari a 42.037 gradi di latitudine e 15.873 di longitudine, ad una profondità di 19 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto oggi Campobasso M 2.4/ Ingv ultime notizie, sisma in località Vinchiaturo

Come riferisce la Sala Sismica INGV-Roma, il movimento è avvenuto in mare ma non troppo lontano dalla costa, e nella zona vengono segnalati i comuni del foggiano Rodi Garganico, Ischitella, Peschici e Vico del Gargano, mentre Manfredonia è a 46 chilometri e San Severo a 56. Altra scossa di terremoto di oggi è quella registrata nel mar Adriatico Centrale, anche in questo caso in mare aperto.

Terremoto oggi, M 2.0 a Bergamo/ Ultime scosse INGV: M 3.1 a Cosenza

TERREMOTO OGGI ADRIATICO, FOGGIA, TRENTO E CASERTA: TUTTI I DETTAGLI INGV

L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter ed è avvenuto a mezzanotte e 47 minuti, classificato con un epicentro pari a 42.749 gradi di latitudine, 16.131 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri. Proseguiamo con la scossa di terremoto di oggi in provincia di Trento, in Alto Adige, precisamente a due chilometri a sud est di Arco. In questo caso l’evento è stato di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato alle ore 00:35 minuti.

Nago-Torbole, Ronzo-Chienis, Riva del Garda, Tenno e Dro sono i comuni in zona, mentre le città più vicine risultano essere Trento e Verona. Infine, l’ultima scossa di terremoto, quella di ieri sera, ore 21:21, registrata a Gioia Sannitica, in provincia di Caserta, con una magnitudo di 2.1 gradi e una profondità di 6 chilometri. In tutti i casi segnalati su questa pagina non si sono verificati danni a persone o cose.

Terremoto Bergamo Milano, quali sono le cause?/ Doglioni (Ingv) "Placca adriatica…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA