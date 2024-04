Terremoto oggi Foggia M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Perugia

Andiamo a scoprire anche oggi, martedì 23 aprile 2024, quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Itali e oltre i confini nazionali. Secondo il bollettino aggiornato dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico è stato quello segnalato in quel di Lesina, in provincia di Foggia, con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter alle ore 7:00. Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata a sei chilometri a nord est della nota località di Amatrice, in provincia di Rieti, nella regione Lazio. Si è trattato di un evento tellurico lieve, con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 3:26 della notte passata, fra lunedì 22 e martedì 23 aprile 2024.

Terremoto Taiwan oggi: nuova scossa di M 6.0/ Ancora paura a Hualien ma nessun danno

Le sue coordinate geografiche sono state 42.6770 gradi di latitudine, 13.3330 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Accumoli, Arquata del Tronto, Campotosto e Valle Castellana, località della provincia di Rieti, Aquila e Ascoli Piceno in quanto il sisma è avvenuto a cavallo fra tre regioni, leggasi Lazio, Abruzzo e Marche. La città più vicina è risultata essere Teramo, distante 31 chilometri, con L’Aquila a 37, Terni a 58, quindi Foligno a 60, poi Montesilvano a 69 e infine Pescara a 76.

Terremoto Campi Flegrei, nuovo sciame sismico/ 8 scosse oggi, la più importante di M 1.6

TERREMOTO OGGI A PERUGIA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi dall’Ingv in quella della provincia di Perugia, precisamente a tre chilometri a nord est di Scheggia e Pascelupo. Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, localizzato poco prima dell’una della notte passata, precisamente alle ore 00 e 59 minuti.

Le sue coordinate geografiche, comunicate dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 43.4340 gradi di latitudine, 12.6850 di longitudine, e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Cantiano, Costacciaro, Serra Sant’Abbondio, Frontone e Gubbio, della provincia di Perugia e Pesaro Urbino. Proprio Perugia è risultata essere la città più vicina al sisma, distante solo 43 chilometri, con Fano a 53, quindi Foligno alla stessa distanza, poi Pesaro a 56 e infine Arezzo a 65.

Terremoto oggi Cittanova ML 3.5/ Ingv ultime notizie: scosse continue in provincia di Reggio Calabria

© RIPRODUZIONE RISERVATA