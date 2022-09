Terremoto oggi Foggia M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Ascoli Piceno

Andiamo a visionare insieme quali sono state le principali scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno registra i vari movimenti tellurici sparsi per il globo, il terremoto più “importante” odierno è stato quello avvenuto ad otto chilometri a sud est da Pietramontecorvino, località in provincia di Foggia, nella regione Puglia. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter ed è stato segnalato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 23 minuti.

Le sue coordinate geografiche sono state 41.5090 gradi di latitudine, 15.2090 di longitudine, e una profondità di 17 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni in zona sono stati Volturino, Motta Montecorvino , Lucera, Alberona e Castelnuovo della Daunia. Per quanto riguarda invece la città più vicina, San Severo è risultata essere distante 24 chilometri, con Foggia più staccata a 28 e infine Benevento a 55 chilometri di distanza.

TERREMOTO OGGI ASCOLI PICENO E IN MYANMAR: I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto oggi sempre lieve, precisamente nella regione Marche, a un chilometro ad ovest della località di Appignano del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Il movimento tellurico è stato di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 1:01 della notte passata, fra giovedì 29 e venerdì 30 settembre 2022.

Le sue coordinate geografiche sono state 42.9000 gradi di latitudine, 13.6590 di longitudine, e una profondità di 25 chilometri sotto il livello del mare, mentre, in merito ai comuni limitrofi, la Sala Sismica INGV-Roma, ha segnalato le località dell’ascolano Offida, Castignano, Castel di Lama, Castorano e Colli del Tronto. Infine, per quanto riguarda le città più vicine, Teramo dista 27 chilometri con Montesilvano a 59. Da segnalare anche una scossa di terremoto registrata stamane, alle ore 7:17 a San Francavilla in Sinni, provincia di Potenza, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. Chiudiamo con il terremoto segnalato oggi dall’Ingv in Myanmar, un sisma di magnitudo 5.6 gradi registrato alle 4:22 italiane non vi sono notizie di danni o feriti.

