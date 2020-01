Terremoto oggi Foggia, M 2.4/ Ingv ultime scosse, altro sisma sulla costa garganica

Una scossa di terremoto ha fatto tremare la costa pugliese nelle scorse ore. Come riferiscono i professionisti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Ingv, alle ore 1:46 della notte fra lunedì 13 e martedì 14 gennaio, ha tremato la provincia di Foggia. Il sisma è avvenuto in mare, al largo della costa garganica, con coordinate geografiche pari a 42.02 gradi di latitudine e 15.45 di longitudine, mentre la profondità è stata di 8 km sotto il livello marino. La scossa ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, e vista anche la sua moderata potenza, non ha provocato danni ne tanto meno feriti. Il sisma è stato avvertito alle Isole Tremiti e a Lesina, mentre le città più vicine all’epicentro sono San Severo, Manfredonia, Foggia e Cerignola, che si trovano in un raggio massimo di 90 chilometri. Costa garganica che aveva già tremato nel pomeriggio di ieri, con due scosse registrate alle ore 17:14 e poi alle 17:27, precisamente di magnitudo 2.2 gradi e 2.8 gradi sulla scala Richter: anche in quei casi non si sono comunque verificati danni o feriti.

NUOVE SCOSSE DI TERREMOTO ANCHE IN CALABRIA

Nella serata di ieri un’altra scossa ha invece interessato la Calabria. Alle ore 20:37 di lunedì 13 gennaio, un sisma di magnitudo 2.3 gradi si è verificato nel mar Tirreno meridionale, di fronte alla provincia di Cosenza. Una zona che ormai dai mesi sta tremando, e i movimenti non accennano a fermarsi. Cosenza e Lamezia Terme sono le città più vicine all’epicentro, come ci ricorda l’Ingv, e la scossa non ha, anche in questo caso, provocato danni ne feriti. Infine segnaliamo un movimento in Toscana, precisamente in provincia di Siena, a Castellina in Chianti, un terremoto di magnitudo 2.0 gradi, avvenuto alle ore 17:19 di ieri pomeriggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA