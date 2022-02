Terremoto oggi Foggia M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Benevento

Anche oggi, lunedì 28 febbraio 2022, faremo il punto sulle scosse di terremoto registrate in Italia e come sempre faremo affidamento sull’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia d’Italia. L’ultimo evento tellurico è quello avvenuto in provincia di Foggia, precisamente nella nota località di San Giovanni Rotondo, alle ore 8:00 di stamane, con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter. Un altro sisma è stato segnalato a tre chilometri a sud ovest di Sassinoro, in provincia di Benevento, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter.

Siamo in Campania, e l’evento tellurico ha avuto coordinate geografiche pari a 41.359 gradi di latitudine, 14.632 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. La scossa di terremoto è stata registrata alle ore 4:33 di oggi e secondo quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, nelle vicinanze si trovano i comuni di Morcone, Sepino, Pietraroja, Santa Croce del Sannio e Pontelandolfo, paesi della provincia di Benevento e di Campobasso. La città più vicina è invece risultata essere Benevento, distante 28 chilometri dall’epicentro, con Caserta a 40 e Acerra a 51.

TERREMOTO OGGI A SIENA, SCOSSA ANCHE A MESSINA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi dall’Ingv alle ore 5:21 di questa mattina, con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, in quel di Chiusdino, in provincia di Siena (Toscana). In questo caso l’evento tellurico ha avuto coordinate geografiche pari a 43.216 gradi di latitudine, 11.142 di longitudine, e una profondità di sette chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni più vicini sono stati quelli di Monticiano, Radicondoli, Sovicelle, Montieri e Casole d’Elsa.

Siena, distante 19 chilometri dall’epicentro, è la città più prossima alla zona del sisma, con Grosseto distante invece 51 chilometri. Infine segnaliamo una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter registrata nella tarda serata di ieri, alle ore 21:15, lungo la Costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina. Tutte e tre le scosse segnalate su questa pagina non hanno provocato danni ne tanto meno dei feriti, vista la loro moderatezza.

