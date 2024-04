Terremoto oggi Foggia M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Reggio Calabria

Andiamo a scoprire anche oggi, mercoledì 24 aprile 2024, quali siano state le scosse di terremoto principali che si sono verificate nella giornata di oggi, in tutta Italia e non solo. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ci viene come al solito in soccorso, pubblicando il suo bollettino aggiornato con tutti i movimenti tellurici avvenuti in Italia nelle ultime ore.

La scossa più significativa è stata quella avvenuta a quattro chilometri a sud di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, un evento tellurico con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 4:02 fra martedì 23 e mercoledì 24 aprile 2024, dalla Sala Sismica INGV-Roma. Le sue coordinate geografiche sono state 38.3250 gradi di latitudine, 16.0710 di longitudine, e una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Molochio, Terranova Sappo Minulio, Taurianova, San Giorgio Morgeto e Varapodio. La città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata invece essere Reggio Calabria, distante 44 chilometri, con Messina più staccata a 47, quindi Lamezia Terme a 76 e Catanzaro a 79.

TERREMOTO OGGI FOGGIA, I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi l’Ingv ha segnalato anche un’altra scossa di terremoto , quella localizzata a 6 chilometri a nord ovest di Lesina, in provincia di Foggia. In questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, registrato questa mattina, alle ore 7:25, in una zona con coordinate geografiche pari a 41.9020 gradi di latitudine, 15.3080 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, così come riferito sempre dalla Sala Sismica INGV-Roma.

I comuni individuati entro i 20 chilometri sono stati Poggio Imperiale, Chieuti, Serracapriola, Apricena e San Paolo di Civitate. La città con almeno 50mila abitanti più vicina è invece risultata essere San Severo, distante 25 chilometri, con Foggia a 53, quindi Manfredonia a 59, Cerignola a 86 e poi Benevento a 96.

