Terremoto oggi Foggia M 2.6/ Ingv ultime scosse: numerosi sismi nella notte

Sono diverse le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia. Quella più significativa ci giunge dalla Puglia, e precisamente da Foggia. Come comunicato tempestivamente dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Ingv, alle ore 5:28 di stamane ha tremato il Gargano, a pochi metri dalla costa presieduta dalla nota località di Vieste. L’evento ha avuto coordinate geografiche pari a 41.96 gradi di latitudine e 16.03 di longitudine, mentre la profondità è stata localizzata 20 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma ha interessato da vicino i comuni di Peschici, Vico del Gargano, Ischitella, Rodi Garganico, Vieste e Carpino, mentre a livello di città si segnalano Manfredonia, San Severo e Foggia in un raggio massimo di 70 chilometri. Il sisma non ha provocato danni ne feriti. Altro sisma di magnitudo 2.6 è stato registrato nella notte appena passata, fra giovedì 20 e venerdì 21 febbraio, lungo il confine tra Italia e Francia, non troppo distante dal Piemonte. Il terremoto ha avuto una profondità di 20 chilometri, ed è stato localizzato a circa 80 chilometri di distanza da Cuneo.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI ANCHE IN FRIULI

Questa notte, alle ore 3:14, ha tremato anche il Friuli, precisamente la località di Venzone, in provincia di Udine. Un sisma di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter, con una profondità di 5 chilometri sotto il livello del mare, e coordinate geografiche di 46.36 gradi di latitudine e 13.18 gradi di longitudine. Diversi i comuni coinvolti, come ad esempio Resiutta, Moggio Udinese, Amaro, Bordano, Gemona del Friuli e Resia, mentre a livello di città troviamo Udine, Pordenone e Trieste dislocate ad un massimo di 90 chilometri dall’epicentro. Questa mattina alle ore 6:00, infine, è tornata a tremare anche la provincia di Palermo, una zona che in questi giorni sta facendo registrare diverse scosse. L’ultima ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi, ed ha riguardato da vicino il comune di Polizzi Generosa. In tutti i casi elencati sopra, non si sono verificati feriti ne danni.

