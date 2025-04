Sono state una notte e una sera decisamente “traballanti” quelle che ha vissuto l’Italia, visto che sono state tante le scosse di terremoto oggi, anche se fortunatamente nessuna con conseguenze gravi sul territorio o la popolazione interessata. Diversi movimenti tellurico fra cui uno che ha sfiorato la magnitudo 4.0 gradi, mentre altri al di poco superiori alla magnitudo 2.0. C’è anche un sisma localizzato ai Campi Flegrei, che torna così a tremare anche se in maniera molto leggera. Ma andiamo con ordine partendo dalla scossa di terremoto oggi segnalata in Puglia, lungo la costa Garganica, in provincia di Foggia, alle ore 3:30 della notte scorse.

E’ questo il sisma più importante delle ultime ore, visto che ha avuto una magnitudo pari a 3.8 gradi sulla scala Richter, decisamente insolita per il territorio. Non abbiamo segnalazioni particolari ma immaginiamo che l’evento sismico possa essere stato ascoltato indistintamente vicino a San Nicandro Garganico e Lesina, la zona epicentro del sisma, a circa 50 chilometri da Manfredonia. Decisamente meno forte la scossa di terremoto oggi registrata nella regione Umbria, zona Perugia, una delle più attive dal punto di vista sismico in Italia.

TERREMOTO OGGI, GLI EVENTI DELLE ULTIME ORE

L’evento si riferisce precisamente alla città di Nocera, vicino a Perugia, una scossa con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, e che è stata localizzata a poche ore di distanza da un’altra scossa di terremoto decisamente inusuale per la zona in cui è stata individuata, leggasi quella di magnitudo 3.2 in provincia di Parma, precisamente a Salsomaggiore, località turistica molto nota per la presenza delle omonime terme.

Da segnalare anche un evento sismico di magnitudo 2.5 a Lugagnano Val d’Arda, in provincia di Piacenza (non troppo distante da Salsomaggiore), e infine il sopracitato sismo ai Campi Flegrei con una magnitudo di 1.0 gradi sulla scala Richter, individuato alle ore 18:00 di ieri.

