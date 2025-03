TERREMOTO OGGI A FOGGIA, PAURA IN PUGLIA

Dopo la scossa ai Campi Flegrei, nuovo terremoto oggi nel Sud Italia, stavolta in provincia di Foggia. La sala sismica dell’Ingv ha fornito una stima provvisoria della magnitudo che è tra 4.4 e 4.9 sulla scala Richter. Per quanto riguarda l’epicentro, invece, è stato individuato nella provincia di Foggia. La paura per l’attività sismica, dunque, si allarga dalla Campania e arriva fino in Puglia, dove la scossa sismica è stata così forte da essere stata avvertita fino a Bari.

Ci sono, inoltre, segnalazioni da parte di persone che hanno avvertito distintamente il terremoto, riuscendo a constatare il movimento sussultorio, sebbene sia durato pochissimi secondi. Fortunatamente non ci sono notizie di danni a cose e persone, ma resta comunque alta l’attenzione per un’attività sismica nel Sud Italia che sta destando motivo di preoccupazione per ragioni diverse.

Se a Napoli c’è il noto problema del bradisismo, ora si aggiunge tale scossa, avvenuta al largo del Gargano e sentita pure a Brindisi così come a Termoli, in Molise.

TERREMOTO OGGI A FOGGIA: ATTIVATA LA PROTEZIONE CIVILE

Ulteriori informazioni le ha fornite la Gazzetta del Mezzogiorno, secondo cui la scossa di terremoto, registrata alle 20:37 di oggi, venerdì 14 marzo 2025, ha avuto epicentro a 30 chilometri da San Severo, in provincia di Foggia, ma il riverbero del sisma è stato avvertito per pochi secondo anche in provincia di Barletta-Andria-Trani, Bari e fino a Brindisi.

Pare che sia stata attivata la Protezione civile per la valutazione di eventuali danni nella provincia di Foggia, dove è stato localizzato l’epicentro. In questi casi le squadre tecniche si occupano di sopralluoghi negli edifici pubblici, come le scuole, per verificare che non abbiano riportato danni.

