Sembra essere – fortunatamente – un bollettino piuttosto tranquillo quello sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che riporta tutti gli eventi tellurici registrati dai vari sismografi distribuiti in giro per la nostra bella Italia nel corso di questa nottata: complessivamente – infatti – dalla mezzanotte al momento in cui scriviamo (circa le nove del mattino) sono state registrati in totale 12 eventi tellurici, con la scossa di terremoto oggi più intensa che è arrivata fino al 2.3 di magnitudo largamente attutito dal fatto che l’epicentro fosse stato al largo delle coste calabresi.

Terremoto Campi Flegrei, magnitudo 1.4/ Ultime notizie INGV: nella notte tre differenti sismi

Partendo proprio da qui per scoprire il bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’INGV, l’ora esatta del sisma da 2.3 di magnitudo erano le 7:33 del mattino alle coordinate 37.7928, 16.4778 che – appunto – ci rimandano al largo del Mar Ionio con una distanza di oltre 80 km rispetto a Reggio Calabria; il tutto peraltro ad una profondità di 46 km tale da attutire la maggior parte degli effetti del terremoto al punto che non risultano danni di alcun tipo e non sembra che la popolazione abbia neppure avvertito l’evento tellurico.

Terremoto oggi Bologna M 2.4/ Ingv ultime notizie: lieve sciame sismico a Castel del Rio

Terremoto oggi a Foggia di magnitudo 1.6: tutte le ultime notizie da parte dell’INGV

Proseguendo nel nostro recupero del bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato, il secondo evento per intensità (almeno, per quanto riguarda l’Italia) registrato è arrivato fino ad una magnitudo di 1.6: in questo caso dobbiamo spostarci fino alle ore 00:48 sul territorio di Stornara, alle porte di Foggia; area che già nella tarda serata di ieri – precisamente alle ore 23:01 – era stata interessata da un altro terremoto di magnitudo 1.8 registrato all’altezza della costa Garganica.

Terremoto Campi Flegrei/ Prof Mauro Rosi: “Scossa di M 5.0? Possibile solo ad una condizione...”

Oltre all’Italia, un altro terremoto oggi registrato particolarmente elevato ha interessato la Slovenia: erano circa le 2 di notte (e più precisamente l’una e 53 minuti) quando un sisma da 1.8 di magnitudo ha colpito l’area – largamente montana e scarsamente abitata – tra Postumia e Circonio con una profondità (che in gergo tecnico si chiama ‘ipocentro’) di appena 10 km e una distanza di 40 km in linea d’aria rispetto a Trieste; città italiana più vicina all’epicentro.