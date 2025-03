Una scossa di terremoto oggi superiore alla magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter, è stata segnalata dall’Ingv nella regione Umbria. L’epicentro è stato localizzato di preciso a due chilometri a sud ovest di Foligno, in provincia di Perugia, ed ha riguardato un sisma con una magnitudo di 3.5 gradi sulla scala Richter, avvenuto all’1:55 della scorsa notte, in zona Spello e Meontefalco.

Terremoto Campi Flegrei/ Analisi sull'emissione di anidride carbonica, i medici: “No a mascherina”

La scossa di terremoto oggi è stata registrata ad una trentina di chilometri da Perugia nonché a 43 da Terni ed è stata avvertita da numerosi residenti della zona, anche se non ha comunque causato alcun danno. Un’altra scossa di terremoto oggi che vi segnaliamo è quella avvenuta nel mar Tirreno Meridionale, alle ore 4:16 della scorsa notte. Il sisma, in questo caso, ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, segnalato lontano dalla costa, ad una sessantina di chilometri da Cosenza, in Calabria, nonché ad 80 da Lamezia Terme. Restiamo nel sud Italia per la scossa di terremoto oggi localizzata ad un chilometro a ovest di Marcellinara, in provincia di Catanzaro.

Terremoto oggi a Perugia, magnitudo 1.4/ Ultime notizie INGV: una scossa anche ai Campi Flegrei

TERREMOTO OGGI, LE SCOSSE PRINCIPALI DELLE ULTIME ORE

Il sisma è stato individuato alle ore 1:54 vicino ad Amato e Miglierina, ed ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter. La città di riferimento è stata Catanzaro, sempre nella regione Calabria, a dieci chilometri dall’epicentro, con Lamezia Terme a 15. Infine segnaliamo una scossa di terremoto oggi segnalata nella regione Campania, al vulcano Vesuvio.

L’evento sismico in questione è stato molto leggero, localizzato alle ore 4:25 della notte scorsa, e con una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter, nei pressi di San Sebastiano al Vesuvio e Trecase, ad una decina di chilometri di distanza da Napoli. Non si segnalano invece scosse di terremoto ai Campi Flegrei, con la zona che è tornata decisamente alla normalità, dopo un febbraio, soprattutto nelle due settimane centrali, estremamente movimentato con continui sciami sismici.

Campi Flegrei, accumuli anomali di CO2: perché sono pericolosi/ Chiusa scuola a Pozzuoli, avviate verifiche