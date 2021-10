Terremoto oggi Forlì-Cesena M 2.6/ Ingv ultime notizie, trema anche la Slovenia

Facciamo il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, facendo affidamento sul portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. I sismografi hanno rivelato nelle scorse ore una scossa in Emilia Romagna, in provincia di Forlì-Cesena. L’evento tellurico non è avvenuto oggi, 15 ottobre 2021, ma ieri sera, esattamente alle ore 19:34, ed ha avuto una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter.

L’epicentro, localizzato a 2 chilometri a nord ovest della località di Verghereto, è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma con le coordinate geografiche pari a 43.814 gradi di latitudine, 11.996 di longitudine e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre, a livello di paesi limitrofi, sono stati segnalati i comuni di Bagno di Romagna, Casteldelci, Chiusi della Verna, Pieve Santo Stefano, e Santa Sofia, dislocati nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Arezzo, essendo l’epicentro localizzato lungo il confine fra Emilia Romagna e Toscana. Per quanto riguarda le città, invece, si segnala proprio Arezzo a 40 chilometri dalla zona del sisma, con Cesena a 41, e più staccata Forlì a 46.

TERREMOTO A FORLÌ-CESENA, TREMANO LA SLOVENIA E LE SOLOMON: I DETTAGLI

L’Ingv ha comunicato anche una scossa di terremoto avvenuta ieri sera non in Italia ma nella vicina Slovenia. L’evento tellurico è stato in questo caso di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto alle ore 21:40, a quattro chilometri di profondità; non è da escludere che il sisma sia stato avvertito nella nostra penisola visto che Trieste dista circa 80 chilometri dalla nazione straniera.

Infine segnaliamo un terremoto avvenuto alle ore 4:44 di questa notte sulle isole Solom, nell’oceano Pacifico, di magnitudo pari a 6.3 gradi sulla scala Richter. Al momento non si segnalano danni, feriti o vittime relativamente ai vari terremoti qui elencati, in ogni caso vi rimandiamo al prossimo aggiornamento per eventuali altre scosse sia in Italia quanto all’estero.

