Terremoto oggi Forlì-Cesena M 3.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Messina

Nuove scosse di terremoto sono state registrate oggi, mercoledì 4 gennaio 2022, in Italia e non solo. Per fare il punto della situazione andiamo a scoprire il bollettino aggiornato in tempo reale dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso cui è stato segnalato un sisma in località Gambettola, in provincia di Forlì Cesena.

L’evento tellurico è stato superiore alla magnitudo tre gradi, precisamente 3.1, ed è avvenuto nel cuore della notte passata, alle ore una e 8 minuti fra martedì 3 gennaio 2022 e mercoledì 4. Le sue coordinate geografiche sono state 44.1200 gradi di latitudine, 12.3350 di longitudine, e una profondità di 18 chilometri sotto il livello marino. A livello di Comuni in zona, invece, la Sala Sismica INGV-Roma ha segnalato Gatteo, quindi Montiano, Longiano e Savignano sul Rubicone, note località dell’entro terra romagnolo a pochi chilometri dalla riviera adriatica. Cesena, distante otto chilometri, è invece risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Rimini più staccata a 20, quindi Forlì a 26.

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI MESSINA DI M 2.1

Il terremoto di oggi della provincia di Forlì-Cesena non ha causato danni ne tanto meno dei feriti, e lo stesso è avvenuto per un’altra scossa segnalata oggi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, quella localizzata in provincia di Messina, lungo la costa Siciliana nord orientale. Si è trattato in questo caso di un evento tellurico di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, registrato all’alba di questa mattina, alle ore 4:21 di oggi, mercoledì 4 gennaio 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 38.3950 gradi di latitudine, 15.4110 di longitudine, e una profondità, l’ipocentro, di ben 115 chilometri sotto il livello del mare, mentre a livello di località in zona, la Sala Sismica INGV-Roma ha segnalato Villafranca Tirrena, Spadafora e Venetico, tutte e tre in provincia di Messina. Proprio la nota cittadina dello Stretto è risultata essere la più vicina fra i Comuni con più di 50mila abitanti in zona, distante 26 chilometri, davanti a Reggio Calabria, più staccata a quota 38 chilometri, e infine Acireale, a 90 km.

