Terremoto oggi Forlì M 2.0/ Ingv ultime notizie, trema anche la città di Foggia

L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aggiorna come sempre la situazione terremoti in Italia, con tutte le varie scosse avvenute sul nostro territorio ma anche all’estero. Nelle ultime ore, a riguardo, viene segnalato un movimento tellurico in quel di Forlì Cesena, e precisamente a tre chilometri a ovest della nota località di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Il sisma è stato molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 23:58 minuti.

Terremoto oggi Perugia M 2.0/ Ingv ultime notizie, trema la località di Norcia

Le sue coordinate geografiche, stando a quanto rilevato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 44.187 gradi di latitudine, 11.92 di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni nella zona, segnaliamo Dovadola, Forlì, Modigliana, Predappio e Faenza, località molto conosciute della Romagna. Le città più vicine infine, oltre alle due già indicate Forli e Faenza (a 11 chilometri di distanza dall’epicentro), risultano essere Imola, Cesena e Ravenna, rispettivamente a 25, 26 e 34 chilometri dalla zona del sisma. Segnaliamo anche un’altra scossa di terremoto avvenuta ieri sera in Italia, precisamente alle ore 20:41, in Puglia, a 16 chilometri a nord est dalla città di Foggia.

Terremoto oggi Salerno, M 2.3/ Ultime notizie INGV: scosse anche nel Modenese

TERREMOTO OGGI A FORLI’ E A FOGGIA: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

Il movimento tellurico è stato in questo caso di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 41.548 gradi di latitudine, 15.705 di longitudine e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare. Nelle vicinanze vengono segnalati i paesi di Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, mentre, per quanto riguarda le città, spazio a Manfredonia, San Severo, Cerignola e Barletta, distanti non più di 50 chilometri dalla zona del sisma. In tutti e due i terremoto elencati su questa pagina, non si sono verificati dei danni a edifici o vie di comunicazione, ne tanto meno feriti o morti fra i residenti locali.

LEGGI ANCHE:

Terremoto oggi mar Tirreno Meridionale M 2.5/ Ingv ultime notizie, trema anche Modena

© RIPRODUZIONE RISERVATA