Terremoto oggi Forlì M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa a Bagno di Romagna

Quotidiano appuntamento con le scosse di terremoto che sono state registrate oggi in Italia. Stando a quanto segnalato dal portale dell’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, nella giornata odierna, domenica 21 febbraio 2021, si è verificato un solo sisma, precisamente in Emilia Romagna. L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter in una zona a 6 chilometri a nord di Bagno di Romagna, comune in provincia di Forlì-Cesena. Il terremoto è stato registrato alle ore 4:34 di oggi e con coordinate geografiche pari a 43.91 gradi di latitudine e 11.99 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stato individuato 10 chilometri sotto il livello marino.

Come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, numerosi sono i comuni che hanno avvertito la scossa, a cominciare da Santa Sofia, passando per Galeata, Civitella di Romagna, Sarsina, e arrivando fino a Verghereto. A livello di città, invece, la più vicina è risultata essere Cesena, a 32 chilometri di distanza, ma nel raggio di 60 chilometri troviamo anche Forlì, Rimini, Arezzo, Imola, Ravenna e Firenze.

TERREMOTO OGGI A FORLÌ-CESENA, TREMA ANCHE IL MESSINESE

Da segnalare anche una scossa di terremoto registrata nella tarda serata di ieri, in quel della Costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina. L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato alle ore 22:59 di sabato 20 febbraio 2021. L’evento è avvenuto in mare aperto, nei pressi della terraferma, con coordinate geografiche pari a 38.21 gradi di latitudine e 15.04 gradi di longitudine, e con una profondità di 10 km. Ad avvertire il sisma messinese sono stati i comuni di Oliveri, Patti, Falcone, Montagnareale e infine Gioiosa Marea. Per quanto riguarda le città limitrofe l’epicentro, si segnalano invece Messina, distante 45 chilometri, quindi Reggio Calabria, Acireale e Catania. I due terremoti non hanno provocato danni a edifici o vide di comunicazione, ne tanto meno feriti o vittime, vista la loro moderatezza.



