Terremoto oggi Forlì M 2.5/ Ingv ultime notizie, trema la località di Predappio

Andiamo a scoprire assieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi e nelle ultime ore non soltanto in Italia ma anche nel resto del mondo. Per visionare l’elenco ufficiale scorriamo come sempre il bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno pubblica appunto tutti i dettagli riguardanti i movimenti tellurici. L’ultimo terremoto registrato oggi è quello che è avvenuto durante la notte passata, fra giovedì 25 e venerdì 26, alle ore 2:48.

Il sisma è stato localizzato a tre chilometri a nord est della località di Predappio, in provincia di Forlì-Cesena (siamo in Emilia Romagna), ed ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter. La scossa è stata registrata con un epicentro con con coordinate geografiche pari a 44.126 gradi di latitudine, 12.004 di longitudine, e una profondità di 37 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda i comuni limitrofi vicini, si segnalano Meldola, Castrocaro Terme e Terra del Sole, quindi Dovadola, Bertinoro e la città di Forlì, distante quest’ultima 11 chilometri dall’epicentro. E’ invece a 19 chilometri Cesena, quindi Faenza a 20, Imola a 34, Ravenna a 36 e infine Rimini a 46.

TERREMOTO OGGI A FORLI’, NEL MYANMAR E A MESSINA: TUTTI I DETTAGLI INGV

Poco prima della mezzanotte di ieri l’Ingv ha segnalato anche una violenta scossa di terremoto in Myanmar, l’ex Birmania, di magnitudo 6.1 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato registrato alle ore 23:45 in Italia, quando in loco erano le 5:45 di mattina, e l’epicentro è stato classificato con coordinate geografiche (lat, lon) 22.634, 93.523 ad una profondità di 20 km: per ora non vi sono notizie di morti o feriti.

Infine segnaliamo un’ultima scossa di terremoto, avvenuta di preciso lungo la Costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina, alle ore 19:38 di ieri sera. In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo molto leggera, di 2.0 gradi sulla scala Richter, e un ipocentro, la profondità, di 8 chilometri sotto il livello del mare.

