Terremoto oggi Frosinone M 1.3/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Cuneo

E’ lunedì 6 marzo 2023 e anche oggi andremo a scoprire quali sono state le scosse di terremoto principali verificatesi in Italia e non solo. Come sempre facciamo affidamento sul bollettino Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, secondo cui l’ultimo evento tellurico è stato quello avvenuto a San Donato Val di Comino, in provincia di Frosinone, nella regione Lazio. Il sisma ha avuto una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter, quindi molto leggera, ed è stato localizzato alle ore 2:27 della notte passata, fra domenica 5 e lunedì 6 marzo 2023.

Le sue coordinate geografiche, secondo quanto localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 41.7430 gradi di latitudine, 13.7860 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni in zona individuati sono stati Opi, Alvito, Pescasseroli, Campoli Appennino, Posta Fibreno e Gallinaro, tutti comuni della provincia de L’Aquila e del frusinate in quanto il sisma è avvenuto a cavallo fra Lazio e Abruzzo. Chieti, distante 75 chilometri, è risultata invece essere la città più vicina all’epicentro, con L’Aquila alla stessa distanza, quindi Latina a 79, poi Velletri a 84 e infine Tivoli a 85.

TERREMOTO OGGI VICINO A CUNEO: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi alle ore 4:10 lungo il confine fra Italia e Francia, già in territorio transalpino. Il sisma ha avuto in questo caso una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 44.5250 gradi di latitudine, 6.7630 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Acceglio, in provincia di Cuneo, è stato il Comune individuato in zona mentre a livello di città si segnala proprio Cuneo fra le più vicine all’epicentro, distante 64 chilometri, con Moncalieri a 90 e infine Torino a 95. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti: saremo pronti ad aggiornarvi in caso di nuovi terremoti rilevanti.

