Terremoto oggi Frosinone M 1.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Perugia

E’ giovedì 2 maggio 2024 e anche oggi, come ogni giorno, andremo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Stando all’ultimo bollettino aggiornato live da parte dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento è stato quello avvenuto in provincia di Frosinone alle ore 7:05 di oggi e che ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata a due chilometri a nord ovest di Salara, in provincia di Rovigo, in Veneto.

Il sisma è stato molto lieve avendo avuto una magnitudo di soli 1.5 gradi sulla scala Richter, così come fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il terremoto è stato localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 10 minuti, in una zona con coordinate geografiche pari a 45.0000 gradi di latitudine, 11.4080 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Ceneselli, Calto, Felonica, Trecenta e Ficarolo. La città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è invece risultata essere Ferrara, distante 25 chilometri, con Rovigo più staccata a 31, quindi Carpi a 48, poi Modena a 55, quindi Bologna a 56 e infine Padova a 58.

TERREMOTO OGGI A PERUGIA, I DETTAGLI INGV

L’INGV ha segnalato anche un’altra scossa di terremoto nella giornata di oggi, precisamente quello accaduto a quattro chilometri a est di Spoleto, in provincia di Perugia, nella regione Umbria. Anche in questo caso si è trattato di un sisma con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 1:13, nel cuore della notte passata fra mercoledì 1 e giovedì 2 maggio 2024.

Le sue coordinate geografiche, comunicate dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 42.7500 gradi di latitudine, 12.7830 di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi, tutti della provincia di Perugia. La città più vicina è invece risultata essere Terni, distante 23 chilometri dall’epicentro, con Foligno a 24, quindi Perugia a 51 e infine Viterbo a 67.

