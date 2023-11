Terremoto oggi Frosinone M 2.0/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Firenze

Andiamo a fare il punto anche oggi, martedì 14 novembre 2023, su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia nelle ultime 24 ore. Stando a quanto si legge sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è stato quello localizzato a Sora, in provincia di Frosinone, un sisma di magnitudo 2.0 gradi registrato alle ore 8:03 di stamane. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi a due chilometri a nord ovest di Sellano, in provincia di Perugia (regione Umbria).

Terremoto Campi Flegrei/ ABBAC: "Turismo in calo ma Pozzuoli vuole istituire imposta di soggiorno, assurdo"

Si tratta di un evento tellurico molto lieve con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 1:52 della notte passata, fra lunedì 13 e martedì 14 novembre 2023. Il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 42.9020 gradi di latitudine, 12.9050 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Cerreto di Spoleto, Preci, Monte Cavallo, Trevi e Campello sul Clitunno, tutte località della provincia di Perugia. La città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere comunque Foligno, distante 17 chilometri dall’epicentro, con Terni più staccata a 43, quindi Perugia a 48.

Terremoto oggi nel Mar Adriatico M 2.6/ Ingv ultime notizie, lieve scossa in provincia di Cuneo

TERREMOTO OGGI FIRENZE, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi dall’Ingv a due chilometri a sud ovest di Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze, in Toscana. In questo caso si è trattato di un movimento tellurico estremamente lieve, con una magnitudo di soli 1.0 gradi sulla scala Richter, registrato sempre la notte scorsa alle ore 4:02.

La Sala Sismica INGV-Roma ha segnalato come sempre le coordinate geografiche del terremoto, leggasi 44.1050 gradi di latitudine, 11.5330 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello marino mentre i comuni localizzati in zona sono stati Marradi, Firenzuola, Castel del Rio, Casola Valsenio e Tredozio. Infine la città più vicina, Imola, distante 31 chilometri dall’epicentro, con Faenza più staccata a 35, quindi Prato, Forlì e Firenze a 43 km. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno feriti.

Terremoto Campi Flegrei, Prota: “Serve esame veloce su edifici in area rossa”/ “Individuare più vulnerabili”

© RIPRODUZIONE RISERVATA