Terremoto oggi Frosinone M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa di M 3.0 nel mar Ionio

Siamo a pronti a scoprire anche oggi, martedì 7 novembre 2023, quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia. Come sempre andiamo a spulciare il sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno analizza e classifica i vari movimenti tellurici sparsi per il globo. L’ultimo registrato in Italia è stato quello localizzato di preciso a cinque chilometri a nord di Sora, in provincia di Frosinone, un sisma leggero che ha avuto una scossa di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter.

Come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, l’evento tellurico è stato registrato alle ore 10:06 di questa mattina e le sue coordinate geografiche sono state 41.7610 gradi di latitudine, 13.6010 di longitudine, e una profondità di 16 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Pescosolido, Balsorano, Broccostella, Campoli Appennino, Isola dei Liri, località della provincia di Frosinone e de L’Aquila, mentre la città più vicina è risultata essere Latina, distante 66 chilometri dall’epicentro, con L’Aquila più staccata a 68, quindi Velletri e Tivoli rispettivamente a 69 e 70 chilometri di distanza. Altra scossa è stata quella segnalata oggi in provincia di Reggio Emilia con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter alle ore 6:16, così come quella nel mar Ionio di magnitudo 3.0 gradi localizzata alle ore 8:58 di questa mattina.

TERREMOTO OGGI A COSENZA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scosse di terremoto, anche in questo caso lieve, è stata registrata oggi in provincia di Cosenza, precisamente a tre chilometri a est di San Giorgio Albanese.

In questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in un epicentro con coordinate geografiche pari a 39.5700 gradi di latitudine, 16.4880 di longitudine, e una profondità di 26 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto è avvenuto alle ore 00 e 36 minuti della notte scorsa e in zona sono stati individuati i comuni del cosentino Corigliano Calabro, Vaccarizzo Albanese, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone e Rossano. Cosenza, distante 37 chilometri, è risultata essere la città più vicina al sisma, con Lamezia Terme a 68, quindi Catanzaro a 74 e infine Crotone a 77 chilometri di distanza.

