Terremoto oggi Frosinone M 2.2/ Ingv ultime, cinque scosse in 48 ore a Sora

Consueto appuntamento con le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, e come sempre facciamo riferimento al portale dell’Ingv, l’istituto italiano nazionale di geofisica e vulcanologia. Oggi si sono verificate due diverse scosse sulla nostra penisola, a cominciare da quella avvenuta stamane all’alba, alle ore 4:55 in quel della provincia di Messina. L’evento tellurico è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma a quattro chilometri a sud est di Mazzarrà Sant’Andrea, comune del messinese, e precisamente in una zona con coordinate geografiche pari a 38.06 gradi di latitudine, 15.15 di longitudine, e una profondità (l’ipocentro), pari a 7 chilometri sotto il livello del mare.

Il terremoto di oggi in provincia di Messina, di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, è stato individuato a 38 chilometri di distanza dalla nota località siciliana sullo stretto, mentre l’altra città più vicina è risultata essere Reggio Calabria, distante 43 chilometri. Più lontana invece Acireale (50 km), così come Catania (62). A livello di comuni limitrofi, invece, si segnalano Tripi, Novara di Sicilia, Furnari, Rodi Milici e Castroreale, tutti comuni della provincia di Messina.

TERREMOTO OGGI A FROSINONE E IN PROVINCIA DI MESSINA: I DETTAGLI

Il secondo terremoto avvenuto oggi in Italia è stato registrato invece nella regione Lazio, precisamente a due chilometri a nord della località di Sora, in provincia di Frosinone. Il sisma ha avuto una magnitudo leggermente più forte rispetto a quella del terremoto siciliano, essendo stata di 2.2 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto durante la notte passata, fra mercoledì 23 e giovedì 24 giugno, alle 2:35.

Le coordinate geografiche sono state 41.74 gradi di latitudine, 13.62 di longitudine, e una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni più vicini al sisma sono stati quelli di Pescosolido, Broccostella, Campoli Appennino, Isola del Liri e Balsonaro. Da segnalare che negli ultimi due giorni si sono verificate cinque scosse in quel di Sora, la più forte, quella di magnitudo 3.4 gradi avvenuta il 22 giugno.

