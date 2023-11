Terremoto oggi Frosinone M 2.8/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Foggia

Andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate nella giornata di oggi, venerdì 10 novembre 2023, in Italia. Secondo quanto riportato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite il proprio sito web, l’ultimo evento importante è stato quello localizzato a Sora, in provincia di Frosinone, alle ore 6:58 di oggi, un sisma con una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter. Un altro movimento tellurico è stato segnalato a quattro chilometri a nord ovest della località di Acquasanta Terme, comune della provincia di Ascoli Piceno, nella regione Marche. Si è trattato di un sisma molto lieve visto che lo stesso ha avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, così come rilevato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Il terremoto è avvenuto alle ore 4:21 di oggi, ed è stato localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 42.7950 gradi di latitudine, 13.3760 di longitudine, e una profondità di 19 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Montegallo, Arquato del Tronto, Roccafluvione, Valle Castellana e Montemonaco, località della provincia di Ascoli e Teremo, visto che il sisma è risultato essere a cavallo fra Marche e Lazio. La città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere proprio Teramo, distante 31 chilometri dall’epicentro, con L’Aquila più staccata a 49, quindi Foligno a 58 e infine Terni a 65.

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI FOGGIA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto lieve è stata segnalata oggi in Puglia, precisamente presso il Golfo di Manfredonia, in provincia di Foggia. In questo caso l’evento tellurico ha avuto luogo alle ore 3:01 della notte passata, fra giovedì 9 e venerdì 10 novembre 2023, con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter.

Stando a quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, le sue coordinate geografiche sono state 41.6650 gradi di latitudine, 16.0560 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati quelli di Mattinata e Monte Sant’Angelo, nel foggiano. Manfredonia, distante 13 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Barletta più staccata a 43, quindi Cerignola a 46 e infine Foggia a 48 chilometri. Da segnalare infine un sisma di M 5.8 gradi in Indonesia alle ore 4:50 italiane di oggi: non si hanno notizie di danni o vittime.

