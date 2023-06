Terremoto oggi Frosinone M 3.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Lucca

Facciamo il punto anche oggi, venerdì 23 giugno 2023, su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia, e oltre i confini nazionali, nelle ultime ore. Partiamo da quanto accaduto in provincia di Frosinone, precisamente a Posta Fibreno, dove è stata registrata una scossa di magnitudo 3.2 gradi alle ore 12:27. Da segnalare anche un evento tellurico a un chilometro a ovest di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, così come segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter registrato alle ore 3:48, nella notte passata fra giovedì 22 e venerdì 23 giugno 2023, in una zona con coordinate geografiche pari a 42.7730 gradi di latitudine, 13.3950 di longitudine, e una profondità di 18 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati individuati i comuni di Arquata del Tronto, Montegallo, Villa Castellana, Roccafluvione e Rocca Santa Maria, tutte località della provincia di Ascoli e Teramo, visto che il sisma è avvenuto a cavallo fra Marche e Lazio. E proprio quest’ultima città è risultata la più vicina all’epicentro, distante 28 chilometri, con L’Aquila più staccata a 47, quindi Foligno a 60 chilometri di distanza.

TERREMOTO OGGI A LUCCA, I DETTAGLI INGV

Da segnalare anche una seconda scosse di terremoto avvenuta oggi in Italia, precisamente a due chilometri a sud ovest del comune di Barga in provincia di Lucca. L’evento tellurico in questione ha avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter ed è avvenuto nel cuore della notte passata, alle ore 4:53 fra giovedì 22 e venerdì 23 giugno 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 44.0650 gradi di latitudine, 10.4670 di longitudine, e una profondità di 56 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuate le località di Gallicano, Molazzana, Coreglia Antelminelli, Fosciandora, Castelnuovo di Garfagnana, mentre Lucca, distante 25 chilometri, è stata la cittadina con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma, con Massa a 26 quindi Viareggio a 28 e infine Carrara a 30. Le scosse di terremoto comunicate oggi su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti, alla luce della loro moderatezza, in ogni caso, saremo pronti a segnalarvi eventi altri movimenti tellurici nel caso in cui dovessero verificarsi.

