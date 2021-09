Terremoto oggi Genova M 2.0/ Ingv ultime notizie, trema anche l’isola di Malta

Scopriamo insieme quali sono state le scosse di terremoto verificatesi oggi, segnalate dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Un solo evento tellurico segnalato nelle ultime ore nel nostro Paese, leggasi quello registrato in Liguria. Alle ore 4:42 della notte appena passata, fra domenica 26 e lunedì 27 settembre, un sisma di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter è stato segnalato a un chilometro di distanza da Davagna, località in provincia di Genova.

L’evento è stato registrato con un epicentro di 44.461 gradi di latitudine, 9.073 di longitudine, e un ipocentro, una profondità, paria a 9 chilometri sotto il livello del mare. A livello di comuni limitrofi, invece, la sala sismica Ingv in Roma segnala i paesi di Bargagli, Lumarzo, Montoggio, Sant’Olcese e Uscio, tutti in provincia di Genova. Per quanto riguarda le città, invece, si segnalano Genova a 12 chilometri di distanza e Savona a 50.

TERREMOTO OGGI A GENOVA, TREMA PER TRE VOLTE ANCHE L’ISOLA DI MALTA

Nessun’altro terremoto viene segnalato oggi dall’Ingv in Italia, ma sono state registrate tre scosse nella vicina isola di Malta, tutte di magnitudo fra i 3.0 e i 3.1 gradi sulla scala Richter, e tutte avvenute fra le ore due di notte e le 4:27: la prima alle 2 spaccate, la seconda alle 2:14 e la terza circa due ore dopo. Nella serata di ieri, erano le 19:12, è stato invece segnalato un terremoto nella regione Abruzzo, precisamente a 6 chilometri ad ovest del comune di Roccaraso, nota località in provincia di L’Aquila.

Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter e un epicentro con coordinate geografiche di 41.823 gradi di latitudine, 14.014 di longitudine, e una profondità di 19 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma è avvenuto a 60 chilometri da Chieti e a 73 da Pescara, e non ha provocato particolari disagi per la popolazione locale in quanto non sono stati registrati danne a persone o a cose.



