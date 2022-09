Terremoto oggi Genova M 2.2/ Ingv ultime notizie, scosse anche nelle Marche

Sono diverse le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia pari o superiori alla magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter. Partiamo da quello più recente segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ovvero quello avvenuto nel Tirreno meridionale alle ore 10:28 di oggi, lunedì 26 settembre 2022. Si è trattato di un sisma dalla magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 39.4600 gradi di latitudine, 15.2380 di longitudine, e una profondità di 260 chilometri. Nessun comune è stato segnalato in zona visto che il terremoto di oggi è avvenuto in mare, e la città più vicina è risultata essere Cosenza, distante ben 90 chilometri.

Altro terremoto segnalato oggi è quello registrato a un chilometri a nord ovest di Bargagli, in provincia di Genova (Liguria). Il sisma in questo caso è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato alle ore 9:27 di stamane. Le sue coordinate geografiche sono state (lat, lon) 44.4500, 9.0820 ad una profondità di 9 km, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Davagna, Lumarzo, Uscio, Montoggio e Bogliosco, tutti della provincia di Genova.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE: SCOSSE A MACERATA E ASCOLI

Proprio il capoluogo ligure è risultato essere la città più vicina al terremoto, distante 13 chilometri, con Savona a 50 e quindi Alessandria a 63. Altra scossa di terremoto è stata localizzata oggi dall’Ingv nella regione Marche, leggasi a 3 chilometri a nord ovest di Ussita, in provincia di Macerata.

Il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto alle ore 5:40 di oggi. Le coordinate geografiche, rivela sempre l’Ingv, sono state (lat, lon) 42.9600, 13.1070, con una profondità, un ipocentro, di 10 chilometri sotto il livello del mare. Infine segnaliamo una scossa di terremoto localizzata oggi in provincia di Ascoli Piceno, sempre nelle Marche, di preciso a sette chilometri a ovest di Arquata del Tronto. La sua magnitudo è stata di 2.4 gradi, mentre l’orario di registrazione, le 1:51 della notte passata.

