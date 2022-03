Terremoto oggi Genova M 2.8/ Ingv ultime notizie, quattro scosse in poche ore

Nella giornata di oggi, martedì 1 marzo 2022, si è verificata una scossa di terremoto in località Genova. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia d’Italia, il sisma odierno ha avuto una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato di preciso a tre chilometri a est della località di Borzonasca, nei pressi del capoluogo ligure.

L’evento tellurico è avvenuto alle ore 1:07 della notte passata, fra lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022, ed è stato localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 44.425 gradi di latitudine, 9.426 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, il sisma è avvenuto nelle vicinanze di Mezzanego, Ne, Carasco, San Colombano Certenoli e Rezzoaglio, tutti paesi della provincia genovese, e proprio la nota città ligure è risultata essere quella più vicina all’epicentro, distante 39 chilometri, con La Spezia a 48 e Carrara a 66.

TERREMOTO OGGI A GENOVA: TRE SCOSSE IN POCHE ORE, TREMA ANCHE RIETI

In seguiti si è verificata un’altra scossa di terremoto sempre a Borzonasca con una magnitudo di 2.4 gradi alle ore 8:04 di oggi, per un totale di quattro scosse di terremoto superiori alla magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter nel giro di poche ore, visto che poco dopo le 16:00 di ieri era stato segnalato un terremoto di magnitudo 3.4 gradi, e poi alle 23:15 una seconda scossa di magnitudo 2.2. Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi, quella registrata a quattro chilometri a nord di Amatrice, in provincia di Rieti.

In questo caso si è trattato di un sisma di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, accaduto poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00:01, in una zona con coordinate geografiche pari a 42.667 gradi di latitudine, 13.284 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Accumoli, Cittareale, Arquata del Tronto, Campotosto e Acquasanta Terme, i comuni più vicini alla zona del sisma. Da segnalare infine una scossa di terremoto ad Osio Sotto, in provincia di Bergamo, alle 7:33 (M 2.4), e un’altra scossa invece nel Tirreno Meridionale di magnitudo 2.0 alle ore 7:14.



