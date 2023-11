Terremoto oggi Golfo di Policastro M 3.0/ Ingv ultime notizie, un sisma anche a Caserta

E’ venerdì 17 novembre 2023 e anche oggi, come ogni giorno, andremo a scoprire insieme quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate nel nostro Paese. Come sempre andiamo a spulciare il sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, aggiornato in tempo reale, che ogni giorno registra e pubblica i vari movimenti tellurici.

L’ultimo per importanza è stato quello localizzato nel Golfo di Policastro, fra la Campania e la Calabria, in provincia di Salerno e Potenza. Il sisma ha avuto una magnitudo pari a 3.0 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 3:23 fra giovedì 16 e venerdì 17 novembre 2023. Le sue coordinate geografiche, come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 39.8960 gradi di latitudine, 15.3940 di longitudine, e una profondità di 297 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati Camerota e San Giovanni a Piro. La città più vicina con 50mila abitanti nella zona del sisma è stata invece Battipaglia, distante 87 chilometri dall’epicentro, con Potenza più staccata a 90, quindi 100 a Cosenza.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA A CASERTA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata a tre chilometri a sud di Pietravairano, in provincia di Caserta (Campania). In questo caso il sisma è stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, e le sue coordinate geografiche sono state 41.2960 gradi di latitudine, 14.1720 di longitudine e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare.

L’evento tellurico è avvenuto alle ore 3:55 della notte passata, e in zona la Sala Sismica INGV-Roma ha individuato le località di Pietramelara, Riardo, Roccaromana, Vairano Patenora e Rocchetta e Croce, tutte della provincia di Caserta. Proprio quest’ultima è risultata essere la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma, distante 28 chilometri, con Aversa più staccata a 36, quindi Giugliano in Campania a 41, Acerra a 42. Afragola a 43, poi Marano di Napoli a 44 e infine Casoria a 45.

