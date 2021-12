Terremoto oggi Grecia M 5.1/ Ingv ultime notizie: forte scossa in quel di Citera

Scopriamo insieme quali sono state le scosse di terremoto registrate oggi in Italia, e non solo. Il nostro punto di riferimento resta il bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno analizza e cataloga in tempo reale i vari sismi. L’ultimo sisma segnalato è stato quello avvenuto nella regione Lazio, nella serata di ieri. Alle ore 21:00 spaccate, a cinque chilometri a nord ovest dalla località di Castel Sant’Angelo, in provincia di Rieti, è stato registrato un movimento tellurico di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Catania M 2.4/ Ingv ultime notizie, scosse anche a Trento e Modena

Stando a quanto specificato dalla Sala Sismica INGV-Roma, l’evento ha avuto coordinate geografiche di 42.432 gradi di latitudine, 13.005 di longitudine e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto è stato localizzato in una zona dove si trovano i comuni di Micigliano, Borgo Velino, Antrodoco, Cittaducale e Cantaliece, tutti paesi della provincia di Rieti, mentre, la città più vicina è risultata essere Terni, distante 33 chilometri dall’epicentro, con L’Aquila, in Abruzzo, a 34 chilometri, quindi Guidonia Montecelio a 53 e infine Tivoli a 55.

Terremoto oggi Cosenza M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Macerata

TERREMOTO OGGI IN GRECIA, A RIETI E A MESSINA: ECCO I DETTAGLI DELL’INGV

Da segnalare anche una scossa di terremoto che è avvenuta non oggi ma sempre nella giornata di ieri, in Sicilia. Si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, localizzato in provincia di Messina, in mare aperto, lungo la Costa Siciliana nord orientale.

In questo caso le coordinate geografiche sono state 38.333 gradi di latitudine, 14.784 di longitudine, e una profondità, il cosiddetto ipocentro, pari a 10 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto messinese è stato registrato alle ore 11:29 di ieri mattina, e in zona è stato segnalato il comune di Capo d’Orlando nonché quello di Brolo. Le due città dello Stretto, Messina da una parte e Reggio Calabria dall’altra, sono risultate essere distanti dall’epicentro rispettivamente 69 e 79 chilometri, mentre Acireale la si trova a 87 chilometri, con Catania a 96. Da segnalare infine un terremoto in Grecia avvenuto stamane alle ore 6:16 con una magnitudo di 5.1 gradi sulla scala Richter, registrato in mare, precisamente a sudest dell’isola ionica di Citera. Non si hanno comunque notizie di danni o di feriti/vittime.

Terremoto oggi Cosenza M 2.1/ Ingv ultime notizie, trema anche Vibo Valentia

© RIPRODUZIONE RISERVATA