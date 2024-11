Le scosse di terremoto oggi sono state pressochè irrilevanti in Italia visto che quella principale ha avuto una magnitudo di soli 1.4 gradi sulla scala Richter. E’ stata quindi una nottata e una prima parte della mattina in cui non si sono verificati movimenti tellurici sulla nostra penisola, e ovviamente ciò non può essere che una buona notizia. Ma vediamo questa scossa di terremoto oggi di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter, localizzata di preciso ai Campi Flegrei subito dopo la mezzanotte, alle ore 00 e 8 minuti. L’evento tellurico è stato registrato vicino a Pozzuoli, Quarto, Marano e distante dieci chilometri dal capoluogo campano.

Nulla da segnalare in zona così come non ha sortito alcun effetto la scossa di terremoto oggi avvenuta in Umbria, a sette chilometri a sud di Pietralunga, in provincia di Perugia. In questo caso il movimento tellurico è stato ancora più lieve, quasi impercettibile, visto che ha avuto una magnitudo di 0.9 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato segnalato dall’Ingv alle ore 00 e 33 minuti nei pressi della nota città di Gubbio, nonché vicino a Montone, e distante 32 chilometri da Perugia e 48 da Arezzo.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA NELL’OCEANO INDIANO

Sicuramente più significativa la scossa di terremoto oggi avvenuto nell’oceano indiano alle ore 5:31 italiane, un sisma di magnitudo 5.8 gradi sulla scala Richter che comunque non ha causato alcun danno essendo avvenuto lontanissimo da qualsiasi zona popolata della terra. E’ invece di ieri sera delle ore 23:16 la scossa di terremoto localizzata a due chilometri a ovest di Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, vicino a Castelnuovo di Val di Cecina e Monteverdi Marittimo.

Il sisma ha avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, localizzato vicino a Siena e Grosseto. Infine un’ultima scossa di terremoto, quella registrata sempre poco prima della mezzanotte di ieri in Giappone. Alle ore 23:55 l’Ingv ha registrato un movimento di ben 6.0 gradi sulla scala Richter, ma anche in questo caso non sono stati registrati danni ne feriti visto che l’epicentro è stato localizzato in mare.