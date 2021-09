Terremoto oggi Grosseto M 2.8/ Ingv ultime notizie, tremano anche le Isole Eolie

Sono due le scosse di terremoto che sono state registrate in Italia oggi dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Partiamo da quella che si è verificata in Toscana, in provincia di Grosseto. Il terremoto di oggi ha avuto una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato a 7 chilometri a sud della località di Montieri, nel grossetano.

L’epicentro è stato individuato in una zona con coordinate geografiche pari a 43.067 gradi di latitudine e 11.019 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stata di nove chilometri sotto il livello del mare. La scossa nel grossetano è avvenuta stamane, precisamente alle ore 7:02, e stando a quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, nella zona si segnalano i comuni di Massa Marittima, Roccastrada e Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, nonché Chiusdino e Monticiano in provincia di Siena. A livello di città sono proprio Grosseto e Siena le due più vicine all’epicentro, rispettivamente a 35 e 38 chilometri di distanza, mentre per quanto riguarda danni a cose o persone, non è stata segnalata alcuna criticità.

TERREMOTO OGGI A GROSSETO E ALLE ISOLE EOLIE: ECCO TUTTI I DETTAGLI

La seconda scossa di terremoto che si è verificata oggi è stata quella avvenuta nel sud Italia, precisamente nelle Isole Eolie, in provincia di Messina. In questo caso il sisma è stato di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, quindi più lieve di quello precedentemente elencato, e l’ora esatta in cui si è verificato le 6:08 di stamane, sabato 18 settembre 2021.

L’epicentro è stato localizzato con coordinate geografiche di 38.614 gradi di latitudine, 15.247 gradi di longitudine, ad una profondità di 195 km (in mare), mentre le città più vicine sono state quelle di Messina e Reggio Calabria, distanti 54 e 66 chilometri. Anche in questo caso non sono stati segnalati danni a cose e/o persone. Vi diamo appuntamento ad un eventuale altro aggiornamento in caso di ulteriori scosse.

