Terremoto oggi Guidonia M 1.7/ Ingv ultime notizie, scosse a Malta e in Grecia

Nella giornata di oggi, giovedì 19 gennaio 2023, si è verificata una scossa di terremoto a Roma. A registrarla è stato il portale dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che segnala ogni giorno in tempo reale tutti i movimenti tellurici del nostro Paese e non solo. L’evento tellurico è avvenuto di preciso a due chilometri a est di Guidonia Montecelio, con una magnitudo di soli 1.7 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è stato registrato alle ore 1:41 della notte passata, fra mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio 2023, ed è stato localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 42.0030 gradi di latitudine, 12.7560 di longitudine, e una profondità di 8 km sotto il livello del mare. Secondo quanto riportato dalla Sala Sismica INGV-Roma, il terremoto di oggi è stato registrato vicino a Marcellina, Sant’Angelo Romano, San Polo dei Cavalieri e Palombara Sabina, mentre Tivoli, distante solo due chilometri, è risultata la cittadina più vicina all’epicentro, con Roma più staccata a 26 chilometri. Il terremoto di oggi in territorio romano non ha causato alcun danno ne tanto meno dei feriti alla luce della sua moderatezza.

TERREMOTO OGGI A MALTA E IN GRECIA: I DETTAGLI INGV

In Italia non sono state segnalate oggi altre scosse di terremoto rilevanti, mentre continua a tremare Malta. Nelle ultime ore sono diverse i movimenti localizzati, per ultimo quello di stamane delle ore 7:18, un sisma di magnitudo 3.9 gradi sulla scala Richter localizzato in mare, poco distante dalla nota isola situata a sud del nostro Paese.

L’evento tellurico ha avuto coordinate geografiche pari a 34.7750 gradi di latitudine, 14.2220 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma: non sono stati registrati danni ne feriti. Segnaliamo infine una scossa di terremoto di 4.9 gradi sulla scala Richter registrato in Grecia alle ore 3:22 italiane, quando in loco erano le 4:22 della notte passata.

