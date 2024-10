L’Ingv ha segnalato una scossa di terremoto oggi in Italia superiore alla magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter. Il riferimento è al movimento tellurico che è stato localizzato in Liguria, lungo la costa occidentale, vicino ad Imperia. La scossa di terremoto oggi è stata registrata stamane, poco prima delle ore 6:00 e la sua magnitudo è stata di 2.7 gradi sulla scala Richter, forza che comunque è stata attutita dal fatto che l’ipocentro è stato individuato in mare, seppur a poca distanza dalla costa.

L’Ingv segnala come comune più vicino quello di Bordighera, nota località della riviera ligure, mentre la città più vicina è risultata essere Sanremo, distante una trentina di chilometri, con Cuneo più staccata a circa 90. Un’altra scossa di terremoto oggi registrata in Veneto, di preciso a un chilometro a sud di Malcesine, in provincia di Verona. In questo caso la magnitudo è stata più leggera, leggasi 2.0 gradi sulla scala Richter, scossa avvenuta alle 2:52 della scorsa notte. In zona individuati i comuni di Tremosine sul Garda e Brenzone, mentre Verona, distante 38 chilometri, è stata segnalata come la principale città in zona, seguita poi da Trento a 42 chilometri.

TERREMOTO OGGI FIRENZE, I DETTAGLI INGV

Attenzione infine alla scossa di terremoto ” rel=”noopener” target=”_blank”>scossa di terremoto oggi di San Godenzo, in provincia di Firenze, il sisma più leggero “del gruppo” con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 4:38 della scorsa notte vicino a Premilcuore e a Londa. Firenze è risultata distante 38 chilometri, con Faenza invece più staccata a 41.

Chiudiamo con il solito sguardo alle scosse di terremoto di ieri che non vi avevamo segnalato in precedenza, e l’unico evento interessante è quello delle ore 14:34 di ieri pomeriggio registrato a tre chilometri a nord di Monte Cavallo, in provincia di Macerata. Si è trattata di una scossa di terremoto con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter avvenuta vicina a Pieve Torina e Serravalle di Chienti, distante 25 chilometri da Foligno e 51 da Perugia.