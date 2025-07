Terremoto oggi in Alaska, magnitudo 7.2: scatta anche l'allerta tsunami dopo le forti scosse delle ultime ore

Terremoto oggi in Alaska, magnitudi 7.2 e allerta tsunami che fa esplodere il panico. Grande paura in USA con il terremoto che nelle ultime ore fatto tremare fortemente la terra, accompagnando il tutto con un’allerta tsunami, epicentro situato nell’Oceano Pacifico a circa 80 km sud e rivelato quando in Italia l’orologio segnava circa le 22.37, ore 12.37 locali. Epicentro del terremoto oggi in Alaska rilevato a una profondità di 35 km. Per tutte le zone adiacenti all’Alaska Meridionale è stata segnalata un’allerta per tsunami che dunque complica ancora di più la situazione, già molto difficile e che rischia di sfociare ulteriormente nel panico, lo Tsunami Woring System ha aggiornato sulla situazione:

“Per le altre coste del Pacifico statunitensi e canadesi nel Nord America, il livello di pericolo tsunami è in fase di valutazione. Ulteriori informazioni saranno fornite in messaggi supplementari” spiegano invitando la popolazione a lasciare la zona nei limiti del possibile e a salire ai piani più alti per evitare le onde in caso di tsunami.

Terremoto oggi in Alaska: la scossa precedente

La forte e spaventosa scossa di 7.2 km era stata preceduta da un’altra rumorosa di intensità intorno a 5.4 di magnitudo, con l’epicentro situato nella medesima zona. Le autorità stanno controllando e perlustrando le zone, invitando a risparmiare il panico ma allo stesso tempo a controllare il tutto.

Vedremo come si evolveranno le cose nelle prossime ore dopo la scossa giunta fino alla zona che ha colpito l’Arco delle Alautine. Numerose segnalazioni sono state rilevate dalle autorità, che restano al lavoro e in allerta sul terremoto oggi in Alaska, nella speranza che l’allarme possa rientrare nel più breve tempo possibile.

