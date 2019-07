Terremoto oggi in Calabria, M 2.8/ Ultime scosse Ingv, sisma vicino a Gioia Tauro

Nelle scorse ore si è verificato un terremoto in Calabria nei pressi di Gioia Tauro. Come rilevato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’INGV, alle ore 6:59 di questa mattina, martedì 9 luglio 2019, è stato registrato un sisma di magnitudo 2.8, in provincia di Reggio Calabria. L’ipocentro, la profondità, è invece pari a 46 chilometri. Stando a quanto si legge sulla scala Richter, l’evento sismico di magnitudo 2.8 viene classificato come un terremoto molto leggero, “generalmente non avvertito – si legge nella descrizione – ma registrato dai sismografi”. Al momento che vi scriviamo non si segnalano danni agli edifici, ne tanto meno feriti o persone coinvolte. I comuni più vicino all’epicentro sono Messina (38 chilometri di distanza, Reggio Calabria a 40, Lamezia Terme a 73, e infine Catanzaro a 83).

TERREMOTO OGGI IN CALABRIA, M 2.8

In prossimità del punto esatto in cui si è verificato il sisma troviamo invece Pami, Rizziconi, San Ferdinando, Seminara, Rosarno e Melicuccà, tutti comuni in provincia di Reggio Calabria. Il terremoto di oggi sembrerebbe rientrare in uno sciame sismico interessante il sud Italia, visto che già nella giornata di ieri, lunedì 18 luglio, si era verificata una scossa di magnitudo 3.9 in quel di Sicilia, con epicentro ad Adrano, in provincia di Catania, ad una profondità di 20 chilometri. La precedente scossa che si era verificata in Calabria risale invece a sabato 6 luglio, un sisma di magnitudo 2.4 verificatosi però non sulla terra ferma bensì al largo del mar Tirreno centrale. Le sale dell’Ingv lo avevano localizzato a 30 chilometri di profondità, e a 50 km a sud-ovest di Civitavecchia. Anche in quel caso il terremoto non aveva fatto registrare danne alle cose ne tanto meno feriti. Rimaniamo comunque in attesa di novità in merito a eventuali aggiornamenti riguardanti il sisma odierno nei pressi di Gioia Tauro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA