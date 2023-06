Terremoto oggi in Francia M 5.8/ Ultime notizie: un ferito, nessun danno a centrali nucleari

Una scossa di terremoto si è verificata in Francia nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18:38, ed è stata così forte da essere stata avvertita anche a Londra, oltre che a Le Mans, La Rochelle, Angers, Poitiers, Bordeaux, Bretagna e Parigi. Il sisma è stato di magnitudo 5.8 sulla scala Richter, secondo quanto riportato dall’emittente Bfmtv, citando l’Ufficio sismologico centrale francese (BCSF). L’epicentro è stato registrato nei pressi di Saint-Georges-du-Bois, a 28 chilometri a sud-ovest della città di Niort, ha segnalato la prefettura di Deux-Sèvres, e ipocentro attestato ad una profondità di 5 chilometri.

Terremoto oggi Catania M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Manfredonia

Si tratta del terremoto più forte mai registrato in Francia dal 2002. Il ministro della Transizione ecologica e della coesione territoriale, Christophe Béchu, ha segnalato che è anche «uno dei terremoti più forti registrati sul territorio metropolitano». La situazione non sembrerebbe preoccupante: «Finora i servizi di soccorso hanno curato un ferito lieve e sono stati registrati numerosi casi di caduta di massi e crepe». Non sono stati segnalati danni alle centrali nucleari francese.

TERREMOTO OGGI CAMPI FLEGREI, POZZUOLI (NA)/ Ingv ultime notizie, magnitudo 2.9

TERREMOTO FRANCIA: “UN FERITO LIEVE E DANNI ESTESI”

Il terremoto registrato in Francia viene considerato un evento molto raro, oltre che forte. Stando a quanto riferito dalla prefettura, nel dipartimento di Deux-Sèvres, «un ferito leggero è stato trattato dai servizi di emergenza» e «danni materiali estesi sono stati segnalati nel sud-ovest del dipartimento», inoltre «alcuni edifici potrebbero essere stati colpiti (caduta di massi, crepe)». In Charente-Maritime, le prime «informazioni raccolte dai vigili del fuoco e dalle forze di polizia non indicano alcuna vittima», aggiunge la prefettura. «D’altra parte, sono stati segnalati molti danni materiali, come crepe negli edifici, e 1.100 case sono attualmente senza elettricità, poiché è stata colpita una linea ad alta tensione».

Terremoto oggi Macerata M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cosenza

I vigili del fuoco della Charente-Maritime, «alle prese con un gran numero di chiamate», hanno diffuso un comunicato stampa in cui chiedono alla popolazione di «contattare i servizi di emergenza solo in caso di urgente necessità». Nella Loira Atlantica, «il terremoto ha generato più di cento chiamate senza alcun intervento», secondo i vigili del fuoco. Nel dipartimento di Deux-Sèvres, il municipio di Niort ha invitato i residenti a non «intasare le linee telefoniche dei servizi di emergenza» e a chiamare i soccorsi «solo se necessario».

#Earthquake 23 km SW of #Niort (#France) 27 min ago (local time 18:38:29). Updated map – Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/TMfkXUCwfq pic.twitter.com/MKHmMd0rYX — EMSC (@LastQuake) June 16, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA