Terremoto oggi in Friuli-Venezia Giulia, M 4.0/ Ultime scosse INGV, paura a Udine

Terremoto in Friuli-Venezia Giulia: scossa di magnitudo 4.0 registrata oggi, venerdì 14 giugno 2019, alle ore 15.57. La scossa è avvenuta nella zona di Verzegnis, provincia di Udine, con coordinate geografiche (lat, lon) 46.4, 13 ad una profondità di 5 km. Diverse le segnalazioni dei residenti su Twitter e Facebook, numerosi i Comuni che hanno avvertito il sisma: Tolmezzo, Cavazzo Carnico, Lauco, Villa Santina, Zuglio, Amaro, Arta Terme, Enemonzo, Preone, Raveo, Bordano, Sutrio, Socchieve, Venzone, Ovaro, Trasaghis, Cercivendo, Paluzza, Ravascletto, Moggio Udinese e Treppo Carnico. Un nuovo terremoto ha dunque colpito l’Italia dopo le due scosse registrate ieri, nel giro di poche ore l’una dall’altra, a Siena ed a Santa Venerina.

TERREMOTO FRIULI-VENEZIA GIULIA, SCOSSA DI MAGNITUDO 4.0

Come dicevamo, sono state numerose le segnalazioni giunte alle autorità: la scossa sismica è stata avvertita in diversi Comuni, anche se per il momento non è stato richiesto l’intervento della sala operativa dei vigili del fuoco. Numerose le segnalazioni sui social network, anche se per il momento non sono stati registrati feriti o danni. Situazione monitorata costantemente dalle forze di sicurezza, con il Friuli colpito nel 1976 da uno dei sismi più violenti di sempre: il 6 maggio di 43 anni fa una scossa di magnitudo 6.5 della scala Richter, con epicentro tra Gemona e Artegna (località Lessi) provocò quasi 1000 vittime e centinaia di danni a case e strutture. La portata della scossa colpì anche la Jugoslavia.

#Udine #14giugno ore 15.57, registrata scossa #terremoto magnitudo 4.0 tra i comuni di Verzegnis, Tolmezzo e Cavazzo Carnico. Al momento non sono pervenute segnalazioni di danni né richieste di soccorso alla sala operativa dei #vigilidelfuoco — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 14 giugno 2019





