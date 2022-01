Terremoto oggi in Georgia del Sud M 6.2/ Ingv ultime notizie, lieve sisma a Roma

Anche oggi, martedì 25 gennaio 2022, andiamo a scoprire insieme il bollettino delle scosse di terremoto che si sono verificate nelle ultime ore in Italia e nel resto del mondo. Come sempre ci affidiamo al portale dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha segnalato una scossa nella regione Lazio alle ore 3:06 della notte passata. Si è trattato di un movimento tellurico molto lieve, di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter, geolocalizzato precisamente a tre chilometri ad ovest del comune di Artena, in provincia di Roma.

Terremoto oggi Isole Eolie M 3.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Benevento

Il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a 41.731 gradi di latitudine e 12.88 di longitudine, mentre la profondità, il cosiddetto ipocentro, è stato di 1 chilometro sotto il livello del mare. Per quanto riguarda i comuni limitrofi vengono segnalati Lariano, Labico, Valmontone, Rocca Massina e Velletri, mentre a livello di cittadine troviamo Aprilia a 24 chilometri, quindi Tivoli a 27 e Latina a 29. Ovviamente il terremoto romano, vista la sua scarsa entità, non ha provocato dei danni ne tanto meno ha causato dei feriti.

Terremoto oggi Indonesia M 6.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Salerno

TERREMOTO OGGI, SCOSSA A SAN TEODORO IN PROVINCIA DI MESSINA: I DETTAGLI INGV

Sempre l’Ingv ha segnalato una scossa di terremoto oggi ben più importante nelle isole Georgia del Sud e Sud Sandwich, due territori d’oltremare britannici. L’evento è stato di magnitudo 6.2 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato alle ore 2:24 italiane, quando erano le 23:24 locali.

Il sisma ha avuto una profondità decisamente lieve, soli 10 chilometri, e di conseguenza la sua potenza è stata amplificata, anche se, vista la zona remota del mondo in cui si è verificata, non si segnalano ovviamente danni ne feriti. L’ultima scossa “significativa” in Italia resta infine quella avvenuta in provincia di Messina, a tre chilometri a ovest dalla località di San Teodoro. In quel caso l’evento è stato di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, ed ha avuto una profondità di 34 chilometri sotto il livello marino.

Terremoto oggi L'Aquila M 1.6/ Ingv ultime notizie, trema ancora Vibo Valentia

© RIPRODUZIONE RISERVATA