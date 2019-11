Terremoto oggi in Indonesia, M 7.4: allerta tsunami/ “Rischio onde fino a 300 km”

Violento terremoto in Indonesia, torna la paura nel sud-est asiatico: oggi, giovedì 14 novembre 2019, è stata registrata una scossa di magnitudo 7.4 nel mar delle Molucche, al largo delle coste indonesiane. Come riporta Usgs – ente geofisico Usa – il potente sisma è stato rilevato al largo dell’isola di Ternate, a 45 chilometri di profondità ed a 140 chilometri dal capoluogo. Le autorità indonesiane hanno diramato l’allerta tsunami: il terremoto potrebbe infatti causare onde fino a 300 chilometri dall’epicentro sulle coste indonesiane. L’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) stima la scossa come magnitudo 7.1, l’ennesimo sisma che colpisce la “Pacific Ring of Fire”, area del bacino dell’Oceano Pacifico nota per essere soggetta frequentemente a potenti terremoti. Fino a questo momento le autorità non hanno registrato danni a persone o cose.

TERREMOTO INDONESIA, M 7.4: DIRAMATA ALLERTA TSUNAMI

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sul terremoto che ha colpito l’Indonesia: le autorità locali hanno invitato i residenti a stare lontani dalle spiagge e dal mare. Non è il prima sisma di una certa entità a verificarsi nel sud-est asiatico: tra luglio e settembre, tre scosse di magnitudo superiore al 6.0. Il terremoto di fine settembre fece registrare un morto e diversi feriti sempre sulle isole Molucche, mentre il più violento è quello di metà luglio: magnitudo 7.1, colpita l’isola di Halmahera. Terremoti avvertiti anche a centinaia di chilometri di distanza dall’epicentro e che si caratterizzano per la serie di scosse collaterali che fanno tremare la terra per diversi minuti. In tutti e tre i casi, danni ingenti a case ed edifici.

