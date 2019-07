Terremoto oggi in Indonesia: scossa M 6.9/ Allarme tsunami nel Mar delle Molucche

Una fortissima scossa di terremoto è avvenuta questo pomeriggio nel Mar delle Molucche in Indonesia, provocando oltre all’allerta danni e crolli per il grado di magnitudo generato – M 6.9 sulla scala Richter – anche un immediato allarme tsunami nelle acque dei diversi “mari” interni all’Oceano Indiano. In un primo classificato con magnitudo 7.1, il rischio di una immane tragedia si è subito diffuso nei vari tam tam social dall’Indonesia in tutto il mondo ma in realtà, coma avvenuto di recentissimo in California la violenza e potenza della scossa non hanno avuto conseguenze nefaste su città, strutture e soprattutto persone. L’epicentro è stato localizzato 129 chilometri a ovest dell’isola di Ternte ed è stato diffusa un’allerta tsunami immediatamente dopo la conferma ufficiale del terremoto di grado M 6.9 Richter: la scossa è avvenuta attorno alle ore 22 in Indonesia, circa le 17 in Italia.

NUOVO TERREMOTO IN INDONESIA DOPO M 7.1 DEL 24 GIUGNO SCORSO

Guardando le varie analisi dei principali servizi di sismologia internazionali, il terremoto dalla potenza di magnitudo devastante ha colpito nella parte settentrionale dell’Isola di Sulawesi, a est del Borneo sempre in Indonesia: non risultano al momento notizie di danni o vittime, ma i controlli sono attivi specie per far scattare le misure di evacuazione delle zone più adiacenti alle coste dopo l’allarme tsunami diramato dal centro di sicurezza indonesiano. Periodo tremendo quello delle ultime settimane per i terremoti: le continue scosse in California fanno il paio all’altro terremoto segnalato sempre in Indonesia e sempre nell’arcipelago delle Molucche. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 220 km di profondità ed epicentro 290 km a nordovest del villaggio di Saumlaki ed è stato registrato con magnitudo su Scala Richter di 7.1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA