Terremoto oggi in Messico, M 7.0/ Ingv ultime notizie: paura ad Acapulco, 1 morto

Una violenta scossa di terremoto si è verificata nelle scorse ore nel Messico. Nella zona sud est della nazione che confina con gli Stati Uniti, ad un passo dalla nota località turistica di Acapulco, è stato registrato un sisma di magnitudo 7.0 gradi, così come comunicato dall’Usg, l’Istituto geofisico statunitense, e dall’Ingv. L’epicentro, come riferito dai colleghi del sito di RaiNews è stato individuato a 4 chilometri a est della città di Los àrganos de San Agustín, nello Stato di Guerrero, e l’ipocentro ha avuto invece luogo a 12.6 chilometri rispetto al livello del mare, una profondità quindi lieve che ha accentuato gli effetti dello stesso sisma.

Inizialmente era stato lanciato un allarme tsunami per tutta la costa pacifica di Guerrero, ma in seguito è stato revocato visto che i sismologi non hanno ritenuto necessario allertare della possibilità di un’onda anomala come conseguenza dello stesso terremoto. Si sono comunque verificati dei danni e dalle immagini circolanti in rete nelle ultime ore in particolare sui social, si notano frane e problemi agli edifici. In particolare, nella zona delle colline attorno alla città sono stati abbattuti degli alberi e vi sono grossi massi sulle strade, impedendo quindi la normale circolazione automobilistica.

TERREMOTO OGGI IN MESSICO, MORTA UNA PERSONA SCHIACCIATA DA UN PALO

Purtroppo si è registrato anche un morto, un uomo deceduto a Coyuca de Benítez, una cittadina a ovest di Acapulco, che è rimasto schiacciato a seguito della caduta di un palo risultata per lui fatale, così come confermato anche dal governatore dello stato Héctor Astudillo Flores, intervistato dalla televisione locale.

Ovviamente lo spavento è stato altissimo per tutta la popolazione della zona, compresi i numerosi turisti in quel di Acapulco dove i palazzi hanno tremato e le luci si sono spente costringendo poi i residenti a riversarsi all’esterno solamente con il pigiama, visto che il sismo si è verificato quando era notte in Messico. “È stato terribile, ricorda il terremoto del 1985”, le parole di Yesmin Rizk, un 70enne residente a Roma Sur.

