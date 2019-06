Terremoto oggi in Molise, M 3.2/ INGV ultime scosse: paura da Campobasso a Foggia

La terra continua a tremare e questa volta una nuova scossa di terremoto oggi è stata registrata in Molise, precisamente nella provincia di Campobasso. Si tratta di un sisma di magnitudo 3.2 della scala Richter, quindi di portata non indifferente e che ha fatto prontamente preoccupare la popolazione colpita. La scossa è stata registrata dalla sala sismica INGV di Roma alle 17.24 di questo giovedì ed ha avuto le seguenti coordinate geografiche: 41.72 di latitudine e 15.1 di longitudine, ad una profondità di 15 km. L’epicentro del terremoto è stato a 9 chilometri da Rotello, ma nella zona rossa rientra anche il comune di Santa Croce di Magliano, nella medesima provincia di Campobasso e distante gli stessi chilometri. Numerosi i comuni della stessa provincia i quali hanno avvertito nell’arco dei 20 km dall’epicentro la scossa: San Giuliano di Puglia, Colletorto, Montelongo, Ururi, Bonefro, Montorio nei Frentani, Larino e San Martino in Pensilis.

TERREMOTO OGGI IN MOLISE: PAURA ANCHE IN PUGLIA

La paura per il terremoto verificatosi oggi in Molise ha coinvolto anche altre regioni, tra cui la Puglia. Nell’arco di pochi chilometri dall’epicentro, infatti, molto abitanti della provincia della vicina Foggia hanno chiaramente avvertito il sisma. In particolare, ecco quali sono i comuni prossimi: Casalnuovo Monterotaro, Serracapriola, San Paolo di Civitate, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Chieuti, Torremaggiore e Pietramontecorvino. Non è un caso se il terremoto è stato localizzato ad appena 23 km da San Severo e 46 km da Foggia, 68 da Manfredonia e 83 da Cerignola, tutte località pugliesi. Numerose le segnalazioni giunti prontamente sui social da parte di chi ha avvertito la scossa di pochi secondi che, fortunatamente, non ha fatto registrare danni a cose e/o a persone ma solo molta paura.

