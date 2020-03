Terremoto oggi in Russia di M 7.6/ Sisma in Kamchatka: diramata allerta tsunami

Una fortissima scossa di terremoto si è verificata quest’oggi in Russia. Stando a quanto segnalato dall’Usgs, l’istituto geofisico statunitense, il sisma è stato di magnitudo 7.5 gradi sulla scala Richter, ma secondo l’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è stato “rivisto” con una magnitudo di 7.6 gradi. Il movimento si è verificato di preciso alle ore 3:49 della notte fra martedì 24 e mercoledì 25 marzo, quando in Russia erano le 14:49, ed è stato individuato presso la penisola della Kamchatka con coordinate geografiche pari a 48.78 di gradi di latitudine, 157.71 gradi di longitudine, e una profondità di 20 chilometri sotto il livello del mare. L’epicentro, come riferito dal’edizione online de Il Messaggero, si trova al largo delle isole Curili, un arcipelago facente parte della Russia dislocato non troppo distante dall’isola giapponese di Hokkaido. Visto che il sisma si è verificato in mare aperto, è probabile che abbia attutito i suoi devastanti effetti, ed attualmente non si hanno notizie circa possibili danni a edifici o vittime/feriti. Il Centro allerta Tsunami Usa ha però diramato un’allerta in particolare nella zona delle Hawaii. Sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, con la speranza ovviamente che nessuna persona sia rimasta coinvolta, e che l’allerta tsunami rientri il prima possibile senza provocare danni.



